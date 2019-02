SEOUL - Setelah vakum lebih dari 3 tahun, Kim Seol Hyun memutuskan comeback ke layar kaca. FNC Entertainment selaku agensi personel girl band AOA itu memastikan Seolhyun akan membintangi drama baru JTBC, My Country.

Dengan begitu, maka mantan kekasih rapper Zico tersebut akan beradu akting dengan Yang Se Jong dan Woo Do Hwan yang mengonfirmasi keterlibatan mereka pada Desember 2018. Idol 24 tahun tersebut akan berlakon sebagai Han Hee Jae, perempuan cerdas yang kecewa dengan berbagai kasus korupsi di negaranya.

Berambisi menjaga cinta dalam dunia yang penuh kekacauan, Han Hee Jae kemudian dipertemukan dengan Seo Hwi (Yang Seo Jong) dan Nam Sun Ho (Woo Do Hwan) yang memiliki misi serupa. Nam Sun Ho digambarkan sebagai pria tampan yang memiliki keahlian di bidang sastra dan seni bela diri.

Sayang, statusnya sebagai putra pelayan istana membuat Nam Sun Ho tidak mampu menaikkan derajatnya di tengah masyarakat. Tak sampai di situ, ketidakberuntungan Nam terus berlanjut ketika sang ayah terlibat kasus korupsi.

Di lain pihak, Yang Se Jong akan berperan sebagai Seo Hwi, putra seorang jenderal besar Dinasti Joseon yang merupakan teman dekat Nam Sun Ho. Reputasi cemerlang sang ayah sebagai kaki tangan Raja Yi Seong Gye dalam menaklukkan daerah jajahan turut melambungkan popularitas Seo Hwi.

Serial My Country akan diarahkan dan diproduseri oleh Kim Jin Won, sutradara di balik drama populer The Innocent Man. Sementara skenarionya digarap oleh Chae Seung Dae yang menulis skrip Inspiring Generation dan Master: God of Noodles.

JTBC menjadwalkan My Country tayang pada semester II 2019.*

