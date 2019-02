SEOUL - Baru saja menyelesaikan penayangan drama Clean with Passion for Now, kini aktris muda Kim Yoo Jung dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk comeback ke layar lebar.

Terkait kabar tersebut, SidusHQ selaku agensi sang aktris akhirnya memberikan keterangan resmi mereka. “Setelah menerima tawaran untuk membintangi The Eight Night, Kim Yoo Jung tengah mereview skrip yang diterimanya,” kata SidusHQ seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (19/2/2019).

Namun menurut SidusHQ, artisnya itu belum memutuskan apakah dia akan menerima tawaran tersebut. “Karena The Eight Night adalah salah satu film yang sedang dipertimbangkan olehnya,” ujar agensi itu menambahkan.

Apabila Kim Yoo Jung menerima proyek ini maka dia akan beradu akting dengan aktor senior Lee Sung Min yang telah mengamankan satu peran dalam film tersebut. Lee terakhir diketahui bermain dalam film The Witness yang mana dia berlakon sebagai saksi pembunuhan.

Film The Eight Night berkisah tentang seorang pria yang pernah kerasukan roh jahat dan menjalani kehidupan yang sulit karena pengalaman itu. Namun hal tak disangka kemudian terjadi padanya. Roh jahat itu kembali lepas dan menghantui hidupnya.

Sementara itu, Kim Yoo Jung berperan sebagai seorang psikiater yang akan memegang kunci penting dalam film tersebut.*

(SIS)