JAKARTA - Panggung The Voice Indonesia memasuki babak Battle Round, Kamis (14/2/2019). Peserta akan saling berbentrokan di dalam tim. Setiap coach, kemudian akan memilih peserta yang akan saling beradu, lalu akan dipilih salah satu.

Ya, penampilan pembuka menghadirkan Anis asal Banjarmasin melawan Jogi asal Medan. Keduanya boleh berbangga diri lantaran dilatih langsung oleh coach tamu yakni Indra Lesmana dan tentunya Titi Dj.

Pada penampilannya, duet Anis dan Jogi sukses membuat para coach memberikan pujian. Pasalnya dua peserta ini dinilai berhasil membawakan lagu dari Michael Jackson yang bertajuk The Way You Make Me Feel.

“Jujur kalian berdua nyanyi bagus banget, all packages,” puji Nino.

“Tahu enggak pas latihan sama Indra Lesmana sempet nyari-nyari lagu ‘apa ini ganti lagu ya’. Tapi gue kok malah bikin down anak-anak gue, tapi gue yakinin kalian biasa. Dan akhirnya seperti ini,” sambung Titi Dj.

Lebih lanjut, di sela-sela komentar, para coach rupanya kepincut dengan gaya joget dari Anis dan Jogi di atas panggung. Sehingga Nino, Vidi dan Titi Dj meminta keduanya untuk mengajarinya joget. Alhasil, sebuah lagu yang bertajuk Jaran Goyang dinyanyikan Anis sehingga membuat para coach serta penonton berjoget.

Namun sayangnya, dari penampilan keduanya harus ada yang dipilih oleh Titi Dj. Meski sempat berberat hati lantaran anak didiknya punya keunikan masing-masing, sang pelantun Sang Dewi memilih Jogi untuk masuk pada babak Live Round.

“Saya enggak nyangka akan sekeren ini. Inget pas coaching, aduh ini mesti diapain ya. Aku ingin kalian bisa diingaat tapi penampilan tadi kalian pasti diingat banyak orang. Saya harus memilih, saya pilih Jogi,” kata Titi Dj.

Lantas bagaimana dengan nasib Anis? Ya, Armand yang tampaknya diam-diam mengingingkan Anis, langsung men-steel Anis untuk masuk ke dalam timnya. Sehingga membuat rasa bahagia tersendiri buat Anis.

“Gue tadinya mau nunggu dia sampai Bajarmasin dulu ha ha ha. Waktu babak knock out gue enggak mau dia keluar. Tadi pas Titi milih Jogi, ya gue bakal pilih dia (Anis),” tutup Armand.

Praktis nasib baik berpihak pada Anis dan Jogi yang berhasil masuk pada babak selanjutnya.

(aln)