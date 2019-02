SEOUL – Aktor Jung Kyung Ho dan Park Sung Woong dipastikan kembali beradu akting dalam drama terbaru tvN, When the Devil Calls Your Name. Tahun lalu, kedua aktor ini menunjukkan chemistry ciamik mereka dalam serial Life on Mars.

Mengutip Soompi, Jung Kyung Ho akan berperan sebagai Ha Rip, seorang pencipta lagu populer yang menjual jiwanya demi popularitas dan kekayaan. Namun ketika batas waktu pengumpulan jiwa akan berakhir, Ha Rip meminta perpanjangan kontrak kepada iblis.

Baca juga: Pamer Cincin di Jari Manis, Rina Nose Dilamar?

Permintaan itu dikabulkan iblis namun dengan satu syarat. Dia harus menemukan tiga manusia lain yang bersedia menjual jiwa mereka. Saat mencari tiga jiwa baru itulah Ha Rip mengetahui bahwa kekayaan dan kesuksesan yang didapatkannya berasal dari ‘mencuri’ bakat dan kehidupan seorang perempuan muda.

Pada titik inilah, Ha Rip berniat memperbaiki hidupnya dan menyelamatkan orang-orang disekitarnya. Sementara itu, Park Sung Woong akan berperan sebagai iblis Ryu dalam drama ini. Untuk lebih dekat dengan Ha Rip, dia merasuki tubuh seorang aktor populer bernama Mo Tae Gang.

Selain kedua aktor di atas, aktris Lee Seol akan berperan sebagai Lee Kyung dalam drama ini. Ia digambarkan sebagai penulis lagu yang kurang terkenal namun akan menemukan kesuksesannya dengan bantuan Ha Rip.

Di lain pihak, aktris Lee El akan berlakon sebagai Ji Seo Young, CEO Soul Entertainment yang menaungi Ha Rip. Selain sebagai atasan, Ji Seo Young juga dikisahkan sebagai sahabat yang selalu memberikan nasehat terbaiknya untuk Ha Rip.

Baca juga: Karier, Alasan Jung Kyung Ho Belum Siap Menikahi Sooyoung 'SNSD'

Drama When the Devil Calls Your Name akan diarahkan oleh sutradara Min Jin Ki yang pernah menggarap drama Circle. Dia akan berkolaborasi dengan No Hye Young, penulis skenario di balik serial Please Come Back, Mister.

Serial When the Devil Calls Your Name dijadwalkan tayang di tvN pada semester I 2019.*

(SIS)