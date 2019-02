JAKARTA - Para penikmat film Indonesia sudah terbiasa melihat seorang Amanda Rawles dipasangkan dengan Jefri Nichol. Keduanya pernah bermain dalam Dear Nathan, Jaliangkung, Hello Salma, atau bahkan Something in Between.

Pemandangan berbeda akan tersaji dalam film horor baru garapan sutradara Awi Suryadi, Sunyi. Tidak lagi berduet dengan Jefri, Amanda kali ini akan bermain dengan Angga Yunanda.

Amanda Rawles sendiri menganggap bahwa pengalaman tidak bermain dengan Jefri sebagai pengalaman baru yang menyenangkan. Ia memang kerap mendapati pertanyaan bosan atau tidak ketika harus kembali beradu akting dengan Jefri.

"Gak sih aku cuma takut penonton bosen walaupun gak bakal bosen juga selama filmnya beda. Tapi senang akhirnya dipasangin dengan pemain yang beda dari biasanya, jadi ada variasi aja," kata Amanda saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa 12 Februari 2019.

Sunyi akan menjadi film pertama Amanda bersama Angga. Meski baru beradu akting bersama, Amanda mengaku cukup mudah menjalin chemistry dengan Angga.

"Seru sih Angga tuh anaknya apa ya, humble, orangnya juga gampang untuk mencari chemistry dan terbuka banget dan senang sih. Selama syuting gak ada kendala. Orangnya asyik untuk diajak kerja sama," paparnya.

Film Sunyi merupakan horor terbaru produksi MD Pictures. Film ini merupakan adaptasi dari film horor Korea berjudul Whispering Corridors. Sunyi akan mulai tayang di bioskop pada tanggal 11 April mendatang.

