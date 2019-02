JAKARTA - Yenny dan Parto Fransiskus harus mengubur mimpi untuk menjadi the next Rising Star Indonesia. Pasalnya, kedua peserta ini belum mampu memukau hari para penonton untuk memberikan angka persentase tinggi.

Yenny yang membawakan lagu dari The Cranberries yang bertajuk When You’re Gone belum mampu lolos. Judika menyebut, bila masih ada nada-nada yang kurang pas dari penampilannya pada Senin (11/2/2019).

“Aku suka karakter suara Yenny, kalau di industri, kamu menang. Tadi di awal dari nada rendah, tapi ini banyak masalah. Kamu butuh jam terbang yang lebih banyak lagi,” ujar Judika.

Nasib serupa juga menimpa Parto Fransiskus yang harus mengubur mimpi menjadi the next Rising Star Indonesia. Membawakan lagu dari Portugal, The Man yang bertajuk Feel It Still, Parto belum mampu merebut hati penonton dan melampaui Krishna Mukti.

Meski begitu, Parto mendapat pujian dari Yovie Widianto. Menurut Yovie, penampilan dari Parto cukup menghibur, hanya saja pemilihan lagu dari Parto yang kurang pas dikuping para voters.

“Gila luar biasa bagus banget. Cuma satu kesalahannya, cuma kalau lebih jeli kamu bawain Happy sama dengan lagu ini. Yang jelas jangan patah semangat,” puji Yovie.

Tak berbeda dengan Yovie, Rossa pun memberikan semangat untuk Parto. Ia justru menyanjung Parto lantaran berhasil memperkenalkan lagu itu pada banyak orang.

”Seperti kamu tahu, aku penggemar suara kamu. Lagu ini tidak populer tapi vote kamu tinggi buat sebuah lagu yang tidak populer. Dan bangganya karena km berani ambil pilihan ini,” tutup Rossa.

(ady)