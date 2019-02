SEOUL – Film komedi Extreme Job mencatatkan sejarah baru dalam industri perfilman Korea Selatan. Pada 11 Februari 2019, film itu sukses melampaui 12 juta penonton, hanya dalam 19 hari.

Badan Perfilman Korea mencatat, film tersebut menggaet 12.835.926 penonton dengan pendapatan USD99 juta (1,39 triliun), pada Senin (11/2/2019). Dengan capaian itu, maka Extreme Job menggeser Miracle in Cell No.7 sebagai film komedi terlaris di Korea Selatan.

Dibintangi Ryu Seung Ryong, Lee Ha Nee, Jin Sun Kyu, Lee Dong Hwi, dan Gong Myung, Extreme Job berkisah tentang regu detektif yang beranggotakan lima orang. Kelima detektif tersebut berusaha mengungkap kasus sindikat narkoba dengan menyamar sebagai pemiliki restoran ayam goreng.

Capaian Extreme Job itu membuatnya semakin kuat di puncak box office korea pada pekan ini. Film Hit and Run Squad yang digadang-gadang mampu meredam laju film yang dibintangi Gong Myung itu nyatanya tak mampu berbuat banyak.

Hingga 10 Februari 2019, film terbaru Gong Hyo Jing, Jo Jung Suk, dan Ryu Jun Yeol itu hanya mampu mengumpulkan 1.732.200 penonton. Pada pekan ini, Hit and Run Squad harus turun satu posisi ke peringkat ketiga dibandingkan pekan lalu.

Sementara peringkat kedua diisi oleh pendatang baru, Alita: Battle Angel. Film arahan Robert Rodriguez yang diadaptasi dari manga Gunnm karya Yukito Kishiro itu mengumpulkan total 1,25 juta penonton sejak debut, pada 5 Februari 2019.

Lalu How to Train Your Dragon 3 yang berada di peringkat ketiga minggu lalu harus turun satu peringkat ke posisi keempat. Sejak tayang perdana pada 30 Januari 2019, seri pamungkas How to Train Your Dragon tersebut sudah menggaet 1,18 juta penonton.

Berikut adalah daftar 10 besar box office Korea sepanjang 8-10 Februari 2019 mengutip Badan Perfilman Korea:

1. Extreme Job 1,84 juta penonton

2. Alita: Battle Angel 577.833 penonton

3. Hit and Run Squad 215.724 penonton

4. How to Train Your Dragon 3 200.894 penonton

5. Geuk-jang-pan Hel-lo-ka-bot 74.445 penonton

6. The Lego Movie 2: The Second Part 39.817 penonton

7. Love Yourself in Seoul 22.958 penonton

8. MAL MO E: The Secret Mission 16.003 penonton

9. Green Book 14.513 penonton

10. Capharnaum 13.579 penonton

