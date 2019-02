JAKARTA – Sebelum melambungkan namanya sebagai salah satu aktor muda langganan berbagai film laris, Jefri Nichol mengaku sempat diusir sutradara dari lokasi syuting. Apa pasal?

“Alhamdulillah, bukan karena bau badan. Kalau itu sih enggak pernah,” katanya bernada seloroh saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/2/2019).

Lebih lanjut dia menambahkan, alasan pengusiran karena sang sutradara bisa merasakan krisis percaya diri pada Jefri. “Iya, waktu itu insecure banget. Enggak percaya diri,” ujar aktor Dear Nathan tersebut.

Namun dari ‘insiden’ itulah, Jefri Nichol belajar untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berakting. Rasa percaya diri, imbuhnya, juga bisa terdongkrak apabila memiliki penampilan yang juga baik.

Namun soal penampilan, Jefri menyebutkan, tak menjadikan harga dan merek pakaian sebagai standar. “Gue akan merasa lebih percaya diri kalau rapi dan wangi. Karena pekerjaan gue berkaitan dan mengharuskan interaksi dengan banyak orang.”

Dalam dunia akting, Jefri diketahui terlibat dalam empat produksi layar lebar tahun ini: Hit and Run, Jakarta vs Everybody, Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, dan Dreadout. Sementara tahun lalu, dia merilis tiga film: Jailangkung 2, Something in Between, dan Dear Nathan: Hello Salma.*

