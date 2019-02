SEOUL – Sejak membintangi Whispering Corridors 2 pada 1999, Gong Hyo Jin terhitung telah 2 dekade berkarier di dunia hiburan Korea Selatan. Namun dalam sebuah wawancara dengan media lokal, Hyo Jin tak menampik pernah merasa tak yakin dengan masa depan kariernya di dunia akting.

Namun Gong Hyo Jin mengaku memiliki sahabat yang dapat membantunya melewati semua masa itu. Sahabat tersebut, menurut dia adalah aktris Son Ye Jin. “Kejadian itu mungkin sekitar 8 atau 9 tahun lalu. Aku curhat ke dia bilang sepertinya aku tak bisa jadi aktris untuk waktu yang lama,” katanya seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (4/2/2019).

Terkait perkataannya itu, Gong Hyo Jin mengaku, Son Ye Jin memberikan jawaban yang cukup menggelitik. “Dia jawab, ‘Kalau aku malah akan melakukan ini sampai aku menjadi nenek-nenek. Tak ada pekerjaan seperti ini. Tak ada orang yang bisa menyuruh kita untuk pensiun,” katanya.

Lebih lanjut, Gong Hyo Jin mengungkapkan, saat itulah dia menyadari sangat mencintai dunia akting. Namun dia mengaku, sangat takut kesepian dan khawatir publik tak lagi menyukai aktingnya. Karena itu, dia bersiap untuk pensiun lebih awal.

Gong Hyo Jin mengaku, Son Ye Jin mengubah cara pandangnya tentang dunia akting. “Aku akhirnya menyadari pemikiran bodoh itu. Aku ingin sekali menghapus semua wawancara yang kulakukan saat itu dan menghapusnya,” ujar aktris It’s Okay That’s Love.

Dia menambahkan, “Kalau kau tanya apa yang kuingankan saat ini? Aku akan jawab, ‘Aku ingin menghabiskan sisa umurku dengan menjadi seorang aktris’.”

Sepanjang kariernya, Gong Hyo Jin sudah memerankan 25 judul film dan 25 proyek drama. Beberapa drama populer yang membuatnya dikenal oleh pencinta drama Korea adalah Sang Doo! Let’s Go to School (2003), Pasta (2010), The Greatest Love (2011), Master’s Sun (2013), It’s Okay That’s Love (2014), dan Jealousy Incarnate (2016).

Saat ini, Gong Hyo Jin tengah mempromosikan film terbarunya, Hit and Run Squad, yang mana dia berperan sebagai seorang letnan polisi. Dalam film itu, dia beradu akting dengan Ryu Jun Yeol dan Jo Jung Suk, lawan mainnya dalam drama Jealousy Incarnate.

Sejak debut pada 30 Januari 2019, film itu telah mendulang 1 juta penonton. Film Hit and Run Squad bertutur tentang Eun Shi Yeon (Gong Hyo Jin) seorang letnan polisi yang ditempatkan di tim investigasi tabrak lari. Dalam tim tersebut, dia bekerja sama dengan Seo Min Jae (Ryu Jun Yeol) dan Woo Sun Young (Jeon Hye Jin).

Tugas pertama mereka adalah memecahkan kasus tabrak lari yang menyeret nama pebisnis nyentrik sekaligus mantan pebalap Formula One, Jung Jae Cheol (Jo Jung Suk). Dalam sebuah wawancara awal Februari silam, Jo Jung Suk mengaku tak mudah untuk berperan sebagai Jung Jae Cheol.*

