LOS ANGELES - Warner Bros telah resmi mengumumkan bahwa film The Batman akan dirilis pada 25 Juni 2021 setelah Ben Afflack memutuskan untuk keluar dari proyek ini. Setelah tangga rilis diumumkan, Warner Bross makin gencar mencari pengganti Ben Affleck yang keluar dalam proyek The Batman.

The Batman sendiri kini ditulis dan digarap oleh Matt Reeves. Sebelumnya, Ben Affleck ditetapkan untuk menulis, membintangi, memproduseri sekaligus menyutradarai The Batman. Reeves kini bisa mulai mengembangkan film The Batman tanpa campur tangan Ben.

Mengutip Variety, Rabu (30/1/2019) Matt Reeves sendiri akan memfokuskan cerita film pada sosok Bruce Wayne semasa muda. Pihak Warner Bross pun merasa senang dengan versi muda rancangan Matt ini. Matt pun telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk melengkapi akhir cerita sebelum bertemu aktor untuk peran Bruce Wayne tersebut.

Meski begitu, pihak studio belum mengungkap rancangan lebih lanjut, termasuk berapa umur Bruce Wayne di film itu. Beberapa percaya Reeves menginginkan seseorang yang lebih muda, di usia pertengahan 20-an.

Sementara yang lain menduga bahwa studio menginginkan seseorang yang sedikit lebih tua untuk peran tersebut, namun hal itu masih belum diputuskan hingga sekarang. Pihak studio saat ini tengah mencari aktor yang pantas untuk menggantikan sosok Ben selanjutnya. Film ini rencananya akan memulai syuting pada bulan November 2019 nanti.

Seperti diketahui, Ben Affleck pertama kali muncul pada film Batman v Superman pada tahun 2016 lalu.

(aln)