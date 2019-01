SEOUL – Setelah masa pertimbangan hampir 2 bulan, Park Min Young akhirnya memutuskan proyek akting terbarunya. Mengutip Soompi, Selasa (29/1/2019), aktris Healer tersebut memilih Her Private Life, sebagai proyek layar kaca terbarunya.

Her Private Life merupakan drama komedi romantis terbaru tvN yang akan digarap oleh sutradara Hong Jong Chan. Proyek ini akan menjadi drama komedi-romantis kedua dan adaptasi webtoon kedua yang diperankan Park Min Young dalam 2 tahun berturut-turut.

Seperti diketahui, tahun lalu aktris 32 tahun itu beradu akting dengan Park Seo Joon dalam What’s Wrong with Secretary Kim yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa karya Jung Kyung Yoon.

Sementara Her Private Life diadaptasi dari web novel populer Noona Fan Dot Com karya Kim Sung Yeon. Kisahnya bertutur tentang Sung Duk Mi (Park Min Young), seorang kurator galeri seni berbakat yang juga penggemar berat boyband selama 2 dekade.

Dalam drama tersebut, Park Min Young akan beradu akting dengan Kim Jae Wook yang kembali membintangi genre komedi romantis setelah 9 tahun. Drama komedi romantis terakhir yang diperankannya adalah Marry Me, Mary! pada 2010.

Kim Jae Wook akan berperan sebagai Ryan Gold, direktur galeri seni baru di mana Sung Duk Mi bekerja. Karakter Ryan digambarkan sebagai mantan pelukis yang memiliki sifat arogan. Meski sudah pensiun menjadi pelukis, namun dia terbilang sukses menjadi direktur galeri seni.

Rencananya, Her Private Life akan mulai ditayangkan tvN setelah drama Touch Your Heart yang dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na menyelesaikan masa tayangnya.*

