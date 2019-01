LOS ANGELES - Tiga bulan lagi, film Avengers: Endgame akan tayang di bioskop-bioskop seluruh dunia. Meski sudah mendekati tanggal rilisnya, namun film pamungkas dari seri Avengers ini nyatanya masih menjalani syuting.

Sejumlah bintang Avengers: Endgame diketahui baru saja menjalani syuting ulang. Hal tersebut terungkap dari unggahan para pemain di media sosial mereka.

Washing the blue from under my fingernails one more time #endgame — Karen Gillan (@karengillan) January 16, 2019

Pemeran Nebula, Karen Gillan adalah salah satu pemain yang membocorkan jika Avengers: Endgame baru saja menjalani syuting ulang. Dalam unggahannya di Twitter, Gillan mengatakan bahwa ia sedang sibuk membersihkan kukunya dari cat biru, warna tubuh Nebula.

"Membersihkan cat biru dari bawah kukuku sekali lagi #endgame," kicau Gillan pada Rabu, 16 Januari 2019.

Kode serupa juga datang dari Zoe Saldana. Zoe mengunggah potret dirinya sebagai Gamora di Instagram. "Yep, can't get enough of her," tulis Saldana.

Sementara di satu postingan lain, terlihat sejumlah orang yang membantu Saldana untuk membersihkan tubuhnya dari segala efek hijau karakter Gamora.

Seperti yang sudah diketahui, Avengers: Endgame akan tayang di bioskop mulai 26 April 2019 mendatang. Sebelumnya, Marvel akan lebih dulu memanjakan penggemar lewat Captain Marvel yang tayang pada 8 Maret 2019.

