SEOUL - IU akan kembali memamerkan kemampuan aktingnya melalui drama terbaru tvN, Hotel Del Luna. Drama ini ditulis oleh Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran.

Dilansir Koreaboo, Senin (14/1/2019), IU akan berperan sebagai Jang Man Wol, wanita yang telah dikutuk karena dosa yang dilakukannya di masa lalu. Karena dia tidak bisa menemukan jiwa yang telah melakukan dosa besar, membuatnya dipaksa untuk menjadi presiden hotel selama 1.000 tahun.

Jang Man Wol sendiri akan menjadi hantu yang anggun dan cantik. Namun di balik penampilannya yang cantik itu, dia sebenarnya merupakan seorang wanita tua yang memiliki kepribadian pemarah dan serakah.

Hotel Del Luna sendiri merupakan drama fantasi yang berlatar belakang di sebuah hotel yang diisi oleh hantu. Kemewahan hotel itu hanya dapat dilihat oleh jiwa-jiwa yang tidak bisa meninggalkan dunia ini.

Roh-roh tersebut menemukan hotel di bawah sinar bulan yang bersinar dan menerima layanan VIP yang tidak ada di dunia nyata. Namun bagi kebanyakan orang, Hotel Del Luna hanyalah sebuah hotel tua yang kumuh yang terletak di jantung kota Seoul.

Hotel Del Luna akan menceritakan kisah seorang pengusaha hotel super elit yang akhirnya menjadi manajer hotel bersama dengan presiden Jang Man Wol. Mereka pun mengelola hotel bersama.

Hotel Del Luna akan disutradarai oleh Oh Choong Hwan, yang sebelumnya juga mengarahkan drama populer seperti Doctors dan While You Were Sleeping. Belum diketahui siapa lawan main IU di drama tersebut.

Ini akan menjadi comeback IU sebagai seorang aktris. Sebelumnya IU membintangi drama My Ahjussi yang mengudara pada tahun 2018 lalu bersama Lee Sun Kyun, Park Ho San, Lee Ji Ah, Jang Ki Yong, dan masih banyak lagi.

