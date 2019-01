SEOUL – Persaingan sengit di antara idol K-Pop terjadi di minggu kedua Januari 2019. Dimana MC The Max sebagai band rock Korea nyaris menghempas penyanyi Ben lewat lagu 180 Degree di posisi 1 chart musik Korea.

MC The Max yang baru saja merilis single terbaru mereka berjudul After You've Gone pada 2 Januari 2019, langsung mencuri perhatian pendengar musik Korea. Melansir Gaon, Senin (14/1/2019) yang menghitung secara keseluruhan indeks penjualan lagu melalui digital platform, download, hingga streaming, After You've Gone total sudah diakses lebih dari 42 juta kali.

Sementara Ben yang sudah merilis lagu 180 Degree sejak 7 Desember 2018 hanya mampu menjual 44,6 juta melalui digital platform. Untuk itu, lagu yang bergenre ballad ini nyaris tersingkir dari posisi satu yang sudah dipertahankan selama 3 minggu berturut–turut.

Masuk ke urutan tiga tangga musik Korea, Solo milik Jennie ‘BLACKPINK’ merangkak naik dari posisi empat di minggu lalu. Serta di posisi empat ada Shin Young Jae, dengan lagunya Indian Label. Sama seperti Jennie, solois pria ini juga sukses naik empat peringkat di minggu ini.

Chungha, yang hadir dengan lagu terbarunya berjudul Gotta Go langsung menerobos chart musik Korea di posisi lima. Prestasi lain yang diukir wanita 22 tahun itu adalah berhasil meraih kemenangan dalam program musik M Countdown pada Kamis (10/1/2019).

Jika pada posisi lima teratas terjadi kenaikan yang cukup signifikan, hal yang sama juga terjadi pada lima tingkat di bawahnya. Sebut saja, lagu milik Winner berjudul Millions yang rela turun empat peringkat ke posisi enam, begitu pula dengan Mino dengan singlenya Fiance yang ada di peringkat ketujuh.

Berlanjut ke urutan tiga terbawah, para penyanyi ini juga harus melapangkan dadanya tergeser oleh lagu pendatang baru. Paul Kim lewat Me After You ada di posisi delapan, Twice dengan lagu mereka Yes or Yes urutan Sembilan, serta sang juru kunci di minggu ini adalah Heize lewat lagunya First Sight.

Melansir Gaon, Okezone merangkum 10 posisi chart musik Korea untuk Minggu, 13 Januari 2019.

1. Ben – 180 Degree

2. MC The Max – After You've Gone

3. Jennie ‘BLACKPINK’ – Solo

4. Shin Young Jae – Indian Label

5. Chungha – Gotta Go

6. Winner – Millions

7. Mino – Fiance

8. Paul Kim - Me After You

9. TWICE – Yes or Yes

10. Heize - First Sight

