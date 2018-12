Jennie 'BLACKPINK' Tersungkur, Ben Kuasai Chart Musik Korea

SEOUL – Jennie ‘BLACKPINK’ tampaknya harus merelakan SOLO tergelincir dua posisi ke peringkat keempat chart musik Korea pekan ini. Sementara itu, solois wanita Korea lainnya, Lee Eun Young a.k.a Ben, melesat ke puncak chart lewat tembang 180 Degree.

Lagu bergenre ballad itu bercerita tentang kesedihan seorang perempuan atas perubahan sikap 180 derajat kekasihnya. Yang sebelumnya hangat dan penuh cinta, kini menjadi dingin seiring permintaan maaf sang pria.

Di peringkat kedua, ada rekan satu agensi Jennie, Song Mino, lewat tembang Fiance. Serupa dengan Jennie, ini juga penurunan bagi personel WINNER tersebut karena minggu lalu masih berada di puncak chart.

Kejutan lain datang dari rapper Heize yang melambungkan First Sight dari peringkat 22 pada minggu lalu ke posisi ketiga di pekan ini. Lagu yang dirilis pada 14 Desember 2018 itu, bahkan telah ditonton lebih dari 3 juta kali di YouTube.

Meloncat ke posisi kelima ada Millions milik WINNER, yang sukses menggeser tembang Me After You dari Paul Kim ke peringkat keenam. Tak hanya Paul Kim, girlband TWICE juga harus berlapang dada melihat single YES or YES milik mereka melorot ke peringkat ketujuh.

Sementara di urutan kedelapan, ada Shin Young Jae yang naik tiga posisi dibandingkan minggu lalu lewat lagu Indian Label. Sedangkan tembang Love Shot milik EXO tak bergerak dari posisinya minggu ini.

Berikut chart musik Korea versi Okezone untuk periode pekan ini:

1. Ben – 180 Degree

2. Mino ‘WINNER’ – Fiance

3. Heize - First Sight

4. Jennie ‘BLACKPINK’ – Solo

5. Winner – Millions

6. Paul Kim - Me After You

7. TWICE - YES or YES

8. Shin Young Jae – Indian Label

9. EXO - Love Shot

10. VIBE – Fall in Fall*

