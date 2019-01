LOS ANGELES – Ariana Grande pada akhirnya harus turun takhta dari puncak chart Billboard Hot 100 minggu ini. Singlenya yang berjudul Thank U, Next tak lagi mampu bersaing dengan lagu Without Me milik Halsey.

Baca Juga: Bertubuh Seksi, Sandra Olga Akui Pernah Ditawar Rp300 Juta

Persaingan antara Ariana Grande dan Halsey untuk memperebutkan posisi 1 di tangga musik Amerika itu memang terbilang sengit. Minggu lalu, Halsey sudah menghantui Ariana dengan duduk di posisi runner up.

Melansir Billboard, Senin (14/1/2019), Halsey juga mencatatkan namanya sebagai wanita kedelapan yang tersering memuncaki Billboard Hot 100 dekade ini. Rihanna, Katty Parry, Taylor Swift, Adelle dan Cardi B menduduki lima posisi teratas.

Kembali ke urutan Billboard Hot 100, di posisi ketiga ada tembang lawas Mariah Carey berjudul All I Want For Christmast Is You yang naik tiga peringkat dari sebelumnya ada di urutan ketujuh.

Mariah Carey pun spontan menggeser posisi Travis Scott menjadi keempat dengan lagunya Sicko Mode. Pergeseran itu juga berdampak pada lagu milik Post Malone & Swae Lee berjudul Sunflower. Lagu yang menjadi OST dari film terbaru Spiderman ini berada di posisi lima minggu ini.

Hadir selama 21 minggu di Billboard Hot 100, Panic At The Disco sukses mengukuhkan diri di posisi enam untuk periode awal Januari 2019, untuk lagu mereka High Hopes. Sementara itu Marshmello & Bastille harus berlapang dada turun tiga peringkat hingga terperosok ke posisi 7 minggu ini.

Kenaikan yang signifikan terjadi di posisi delapan hingga sepuluh. Dimana lagu – lagu bertemakan Natal menjadi primadona. Misalnya, lagu Jingle Bells Rock yang dibawakan oleh Boby Helmes sukses ada di nomor 8. Padahal lagu tersebut telah berusia lebih dari 62 tahun.

Masuk ke urutan 9, ada lagu Rockin' Around The Christmas Tree oleh Brenda Lee hingga Holly Jolly Christmas yang dinyanyikan Burl Ives berada di posisi 10.

Baca Juga: Lagu Baru Ariana Grande Kembali Pimpin Chart Musik Internasional

Melansir Billboard Hot 100, Okezone merangkum 10 posisi chart musik Amerika untuk Minggu, 12 Januari 2019.

1. Halsey – Without Me

2. Ariana Grande – Thank U, Next

3. Mariah Carey - All I Want For Christmast Is You

4. Travis Scott – Sicko Mode

5. Post Malone & Swae Lee – Sunflower

6. Panic At The Disco – High Hopes

7. Marshmello & Bastille – Happier

8. Boby Helmes - Jingle Bells Rock

9. Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree

10. Burl Ives - Holly Jolly Christmas

(LID)