JAKARTA - Kabar lamaran Irish Bella dan Ammar Zoni yang santer beredar akhirnya dibenarkan pihak keluarga. Susanti Arifin, ibu Irish Bella, mengonfirmasi kabar bahagia tersebut kepada awak media.

"Iya benar (lamaran). Seperti yang dilihat di televisi," ungkap Susanti saat dihubungi awak media, pada Minggu (13/1/2019).

Namun untuk rencana berikutnya, Susanti mengaku, belum bisa berbicara banyak. Dia menjelaskan, pembicaraan terkait rencana pernikahan kedua aktor tersebut di antara keluarga masih belum final.

“(Pernikahan) belum. Masih harus ada pembicaraan antara keluarga besar untuk rencana tersebut,” tuturnya menambahkan.

Sebelumnya diberitakan, Irish Bella dan Ammar Zoni mengadakan lamaran pada 12 Januari 2019. Acara tersebut hanya dihadiri keluarga dekat kedua pasangan serta beberapa kerabat.

Kabar bahagia itu pertama diketahui lewat unggahan Irish di laman Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, Irish mengaku, Ammar Zoni adalah kejutan terbesar yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya.

"This day I will cherish, this day I will remember for the rest of my life. Why? Cause here is the day, the day every girl would dream of, seeing the one they love drop down to their knees and say those wonderful words.(Aku akan mengingat hari ini sepanjang hidupku. Kenapa? Karena ini adalah hari yang diimpikan setiap perempuan. Melihat laki-laki yang mereka cintai berlutut dan mengucapkan kalimat itu)," ujarnya.

