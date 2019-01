JAKARTA - Kabar lanjutan terkait fan meeting Park Bo Gum di Indonesia sudah datang. Promotor Mecimapro telah mengumumkan detail seat plan dan harga tiket untuk fan meeting bertajuk "Good Day: May Your Everyday be A Good Day" tersebut.

Ada empat kategori tiket. Mereka adalah Pink, Yellow, Green, dan Blue. Pink menjadi yang termurah dengan harga Rp750 ribu. Sedangkan tiket termahal dipegang oleh Blue yang dibanderol Rp2,55 juta. Sementara dua kategori lain, yakni Green dan Yellow masing-masing dihargai Rp1,65 juta dan 1,25 juta.

Semua kategori tiket akan dijual mulai 13 Januari 2019. Yang menarik pemegang tiket dari semua kategori akan dapat untuk melakukan hi-touch dengan Park Bo Gum di akhir acara. Hal ini, sama seperti yang terjadi pada fan meeting bintang Encounter itu saat fan meeting pertama di Jakarta pada 2017 lalu.

[ANNOUNCEMENT] Official Seat Plan - 2019 Park Bo Gum Asia Tour In Jakarta <Good Day: May your everyday be a good day>, March 23rd 2019 (6.30PM) at The Kasablanka Hall. #GoodDayinJKT #ParkBogumJKT pic.twitter.com/q370TsJw5F— MCP (@mecimapro) January 10, 2019