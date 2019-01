SEOUL – Dua aktor utama film The Negotiation, Son Ye Jin dan Hyun Bin, dikabarkan berpacaran setelah liburan bersama di Amerika Serikat. Isu itu pertama kali diunggah oleh seorang netizen, pada 9 Januari 2019.

Dalam unggahannya, netizen tersebut mengungkapkan, Hyun Bin terlihat makan malam dengan orangtua Son Ye Jin di sebuah restoran di Los Angeles, Amerika Serikat. “Keduanya terlihat sangat akrab dalam perjalanan itu,” ujar netizen seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (10/01/19).

Isu tersebut, kemudian dibantah oleh agensi Son Ye Jin, MSTeam Entertainment. Dalam keterangannya, agensi itu mengatakan, orangtua aktris Something in the Rain tersebut sedang berada di Korea.

“Orangtua Son Ye Jin sedang berada di Korea, sehingga tidak masuk akal jika mereka makan bersama di Amerika Serikat,” ungkap agensi tersebut.

Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan VAST Entertainment selaku agensi Hyun Bin. Agensi tersebut tak menampik kalau aktor 36 tahun itu memang sedang berada di Amerika Serikat.

“Hyun Bin pergi ke Amerika Serikat untuk urusan bisnis dan jadwal pribadi. Tidak benar kalau dia dan Son Ye Jin traveling bersama,” ujar VAST Entertainment.

Hyun Bin dan Son Ye Jin pertama kali bertemu saat sama-sama membintangi film The Negotiation yang dirilis pada Oktober 2018. Dalam film bergenre crime-thriller tersebut, Hyun Bin berperan sebagai psikopat bernama Min Tae Gyu yang menyekap reporter dan polisi di Bangkok, Thailand.

Sementara Son Ye Jin berperan sebagai Ha Chae Yoon, seoarang polisi yang merupakan seorang negosiator ulung di Korea Selatan. Untuk menyelamatkan para sandera, Ha Chae Yoon kemudian berusaha untuk membuat kesepakatan dengan Min Tae Gyu.*

