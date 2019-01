SEOUL - Kabar mengejutkan datang dari pemain Along With The Gods: The Last 49 Days, Jung Yoo Ahn. Aktor muda ini tersandung kasus pelecehan seksual.

Baca Juga: Film Along with the Gods 2 Tembus 2 Juta Penonton dalam 2 Hari

Jung Yoo Ahn dilaporkan melakukan pelecehan seksual oleh seorang wanita saat dirinya dalam keadaan mabuk. Diketahui aktor kelahiran 1999 itu keluar minum bersama dengan teman-temannya. Dalam kondisi mabuk, Jung Yoo Ahn disebut meminta hal yang berlebihan kepada wanita tersebut.

Pihak agensi Jung Yoo Ahn, VAST Entertaiment membenarkan kabar tersebut. Agensi menolak memberikan banyak komentar. Mereka hanya mengatakan jika sang aktor sedang menjalani proses penyelidikan.

“Sampai sekarang Jung Yoo Ahn telah menjalani serangkaian pertanyaan sehubungan dengan tuduhan pelecehan seksual," ungkap perwakilan aktor seperti yang dilansir Soompi pada Kamis (10/01/19).

"Karena investigasi sedang berlangsung, kami sangat berhati-hati (dalam memberikan pernyataan). Dia kini sedang menjalani proses penyelidikan dengan penuh kejujuran, dan kami sedang menunggu hasilnya,” lanjut agensi.

Saat ini Jung Yoo Ahn sedang mengerjakan proyek untuk drama tvN terbaru, The Psychometric Guy. Belum ada kepastian apakah sang aktor akan dikeluarkan dari proyek yang sedang berjalan ini.

Namun pihak agensi mengatakan bahwa mereka sekarang sedang mendiskusikan hal tersebut bersama dengan tim produksi.

“Terlepas dari apakah tuduhan itu benar atau tidak, kami tidak tahu apakah ini akan mengganggu proses produksi. Setelah kami mengetahui kejadian ini, kami akan segera memberi tahu kepada tim produksi, dan kami sangat hati-hati mengambil langkah selanjutnya,” papar agensi.

Jung Yoo Ahn tampil di film Along With The Gods: The Last 49 Days dan meraih sukses besar. Film yang juga dibintangi oleh Ma Dong Seok ini mengudara pada 15 Agustus 2018.

Baca Juga: Baru Menikah, Aura Kasih Sudah Berbadan Dua

Selain tampil dalam film Along With The Gods: The Last 49 Days, Yoo Ahn juga bermain dalam drama Come and Hug Me. Dalam drama yang ditayangkan di MBC ini, Jung Yoo Ahn berperan sebagai Gil Moo Won semasa muda.

(LID)