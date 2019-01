JAKARTA – Secara mengejutkan Jane Shalimar telah menghapus foto Vanessa Angel di laman instagram miliknya. Pantauan Okezone, Rabu (9/1/2019) foto saat Jane Shalimar memegang kepala Vanessa Angel yang diunggah pada Minggu kemarin telah hilang dalam feed instagram milik Jane.

Tulisan berupa support untuk wanita yang disapa Echa ini berisi, “i will never let you walk alone. As long as forever, I will always stand by your side. Stay strong,” tulis Jane.

Okezone pun berusaha untuk mengklarifikasikan hal ini, menurut keterangan Jane, dirinya merasa kecewa atas statement yang beredar di media sosial. Penyebutan ‘Jane sebatas sahabat’ menyakiti dirinya.

“Iya benar kecewa, tapi aku tidak mau memperpanjang masalah. Intinya apa yang sudah aku lakukan kepadanya semata – mata bentuk sayang kepada dia yang aku anggap adik. Tapi lewat surat pernyataannya secara tegas dia menyebut hanya sebatas sahabat,” kata Jane saat dihubungi Okezone, Rabu (9/1/2019).

“Aku bukannya mau ungkit, tapi sekedar me-refresh kembali kalau dia lupa. Siapa yang datang ke Surabaya, kemudian bukain kamar untuk dia sampai membantu meluruskan apa yang mau dia sampaikan kepada publik lewat kuasa hukum,” sambungnya.

Tidak ingin kekesalannya terus berlanjut, dirinya pun memilih untuk menghapus foto – foto kebersamaan dengan Vanessa Angel.

“Daripada nanti pikirannya negatif, mending aku hapus aja,” tegasnya.

Namun kekesalan hingga kekecewaan Jane atas Vanessa Angel tak ingin disebut sebagai perseteruan. Dirinya pun paham posisi Echa saat ini, sehingga membiarkan apa yang ingin dilakukan oleh mantan kekasih Ruben Onsu tersebut.

“Aku enggak mau presskonnya Echa tadi seakan – akan membuka kembali perseteruan kami, enggak sama sekali. Intinya aku enggak mau punya musuh dan jadi pendendam. Aku hanya menghilangkan aura – aura negatif dari hidupku,” kata Jane.

