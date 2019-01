LOS ANGELES – Zayn Malik baru saja merilis video musik salah satu lagu dari album “Icarus Falls” Satisfaction pada 9 Januari 2019. Mengutip NME pada Kamis (10/01/19), video berdurasi empat menit ini menceritakan romansa antara dua orang yang terganggu oleh kesulitan perang.

Video ini dibuka dengan kutipan yang berbunyi “Sampai bunga cinta ini telah bersemi, hati ini tidak akan tenang”. Kutipan tersebut merupakan referensi untuk album debut miliknya yang berjudul “Mind of Mine”.

Penggemar dari Zayn Malik mungkin telah mengenali lagu ini sebagai lirik yang ia nyanyikan di lagu “Flower”, salah satu lagu di album pertamanya.

Adegan selanjutnya di video tersebut menunjukkan seorang pria kulit hitam membawa kekasihnya melalui halaman rumah mereka yang terbakar saat ia mengenang waktu yang mereka habiskan bersama.

Sementara gadis itu mendapatkan pemakaman yang berada tepat di kota kelahirannya. Lalu pria itu memutuskan untuk kembali ke rumah sebelum akhirnya meninggal pada akhir video.

Dalam video tersebut, Zayn hanya muncul sebagai cameo. Dengan singkat ia melantunkan liriknya.

“Nobody said that you would leave me/ Nobody says that in this dark/ Somebody told me about tomorrow/ And my soul's not hollow.”

Album Icarus Falls berhasil menjadi hit di berbagai toko pada 14 Desember 2018 lalu setelah adanya penundaan. Mantan personel One Direction ini mengungkap mengapa terjadinya penundaan perilisan dari album ini.

"Setiap hari saya menemukan lagu lain yang saya sukai dengan yang lain. Itu sebabnya tanggal album belum benar-benar datang. Meskipun album ini cukup cantik. banyak di sana, dan saya memiliki materi, saya masih mengubah banyak hal di sana-sini," ungkap Zayn, mengutip Aceshowbiz.

Kerja keras Zayn dalam menggarap album ini pun membuahkan hasil yang sangat baik. Hal itu dibuktikan melalui sebagian ulasan dari para kritikus musik terhadap album ini umumnya baik. Menurut Entertaiment Tonight, album ini merupakan salah satu rekor terbaik tahun 2018.

Di sisi lain, Madison Spira dari Who Magazine mengatakan bahwa hal itu berbeda dengan semua yang ada dari Zayn sebelumnya dan itulah yang membuatnya begitu indah.

(edh)