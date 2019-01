SEOUL – Camila Cabello baru-baru ini kembali menunjukkan kecintaannya terhadap lagu-lagu milik girl group asal Korea Selatan, TWICE. Mengutip Koreaboo pada Rabu (09/01/19), Camila kali ini menunjukkan kesukaannya itu kepada pengikut Spotify-nya.

Pada 8 Januari, Camilizer (nama penggemar Camila) memerhatikan jika bahwa ada lagu K-Pop tertentu yang muncul di playlist langsungnya di akun Spotify publik resmi milik idola mereka.

Hal itu terbukti oleh postingan akun Twitter resmi Spotify milik Cabello. Akun @CamilasSpotify membagikan tweet pada 9 Januari 2019 dengan menuliskan, “Camila saat ini mendengarkan “YES or YES” oleh TWICE”. Postingan ini tentu membuat heboh ONCE (penggemar TWICE).

Para penggemar dari Camila dan TWICE sendiri akhirnya menebak jika Cabello selalu mendengarkan lagu YES or YES di Spotify di siang hari.

Cabello saat ini adalah salah satu penyanyi ‘terpanas’ di pasar Barat. Terlebih, pada bulan Juni 2018 lagu Havana miliknya dinobatkan sebagai lagu milik artis solo wanita yang paling sering di dengar di Spotify.

Cabello pun saat itu langsung menunjukkan kepada para penggemarnya bahwa ia mendengarkan lagu milik TWICE.

Karena Cabello memiliki jutaan penggemar di seluruh duia, ia menunjukkan jika ia adalah salah satu dari penggemar TWICE. Hal tersebut pun menjadikan perubahan besar terhadap grup naungan YG Entertaiment.

Semetara itu, para penggemar TWICE sangat mengharapkan jika kedua idola ini akan mengadakan kolaborasi di waktu mendatang.

Sebelumnya, penyanyi asal Kuba, Amerika Serikat ini pernah menyatakan kesukaannya terhadap lagu TWICE. Pada Februari 2018 lalu, Camila mengungkap jika lagu Candy Pop milik TWICE selalu berputar di pikirannya.

“Lagu mereka macet di kepalaku sepanjang hari. Seperti benar-benar,” ungkapnya ketika menghadiri acara musik utama di Jepang.

TWICE pun saat itu sempat bertemu dengan wanita 21 tahun tersebut. Mereka juga sempat berfoto bersama dan berbincang di belakang panggung acara ‘Music Station’ di Jepang.

(edh)