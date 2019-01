LOS ANGELES - Penyanyi Lady Gaga kembali curi perhatian usai menghadiri acara penghargaan Golden Globes ke-76 pada Senin (6/1/2019) di California, Amerika. Dalam acara tersebut Gaga tampil memukau dengan gaul tebal Valentino Haute Couture berwarna lavender serta rambut berwarna perwinkle-meet-ilac.

Tidak hanya gaun dan rambutnya, perhiasan yang dikenakan Gaga juga cukup menarik perhatian publik. Pasalnya Gaga hampir mengenakan 100 karat kadar emas dalam perhiasan yang ia gunakan di acara tersebut.

Baca Juga: Beredar Lagi, Daftar Harga Booking Diduga Prostitusi Artis, Ada yang Rp200 Juta

Baca Juga: Terungkap Alasan Rian Rela Rogoh Kocek Rp80 Juta Demi Kencani Vanessa Angel

Seperti Kalung berlian hasil rancangan Tiffany & Co yang dibuat khusus untuk Gaga dalam acara kemarin. Kalung tersebut memiliki 300 berlian dengan kadar emas 20 karat di bagian berlian terbesarnya. Kalung tersebut seharga USD 5 juta atau sekira Rp70,4 miliar.

Dengan banyaknya perhiasan yang dikenakan Gaga, penata gaya penanyi tersebut menyatakan bahwa hal tersebut dikhususkan sebagai tanda kesuksesan film A Star Is Born.

"Apa yang bisa lebih pas daripada karya adat yang indah ini, dinamai dewi fajar dan sekelompok bintang, untuk menandai karya indah Lady Gaga di 'A Star Is Born?,” ujar penata gaya Gaga, Sandra Amador seperti dilansir dari Pagesix.

Film A Star Is Born sendiri masuk empat nominasi Golden Globes ke-76 diantaranya, pemeran wanita terbaik, Lagu soundtrack terbaik, sutradara terbaik dan cerita film terbaik. Dari empat nominasi tersebut, A Star Is Born berhasil membawa pulang trofi kategori Best Song Original dengan lagu Swallow yang dinyanyikan Gaga bersama Brandley Cooper.

(aln)