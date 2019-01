SEOUL – Pembawa acara asal Yunani, Katerina Kainourigiou, akhirnya memita maaf setelah memberikan komentar negatif terhadap anggota grup K-Pop seperti BTS hingga EXO dalam sebuah acara televisi.

“Aku menerima banyak komentar serta pesan jahat dan mengancam di media sosialku, dan aku pikir itu sangat tidak sopan. Aku ingin meminta maaf pada semua yang merasa tersinggung karena komen humor kami di acara televisi kemarin, dan penggemar dari Kang Daniel Wanna One, Sehun EXO, serta Taehyung dan Jungkook BTS. Pada Senin mendatang, kami akan membuat acara untuk membahas keindahan mereka. Terima kasih sebelumnya," ungkap Katerina pada unggahannya yang berupa foto seperti dilansir Soompi.

Sebelumnya, wanita 33 tahun itu bersama dengan panelis lain hadir di acara televisi Eutixeite yang ditayangkan pada 4 Januari 2019. Dalam acara tersebut terdapat salah satu segmen yang membahas mengenai daftar “The Most Handsome Faces of 2018” menurut TC Candler. Pada daftar ini memuat beberapa anggota dari grup K-Pop, seperti BTS, EXO, dan Wanna One.

Ketika memperkenalkan Sehun EXO yang berada di posisi 15, Katerina dan panelis lainnya berkometar jika ia (Sehun) terlihat mengerikan karena telah mengecat rambutnya berwarna merah. “Saya tidak suka itu. Itu buang-buang peringkat,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Kang Daniel adalah seorang wanita. Bahkan mereka bertanya apakah Daniel seorang pria dan ia gay, ketika membahas peringkat Daniel di urutan ke-11.

Mereka lalu melajutkan dengan membahas V BTS yang berada di posisi kelima. Katerina menyatakan jika pria dengan nama asli Kim Taehyung itu seorang wanita. Ia juga mengatakan jika orang-orang memiliki penglihatan yang buruk.

Tak sampai di situ, ketika mereka membahas Jungkook BTS yang berada di urutan kedua, mereka megatakan, “Dia terlihat seperti idola Korea lainnya. Pria Korea itu jelek. Di mana para pria yang terlihat seperti idola ini. Saya belum pernah melihat mereka.”

Setelah acara tersebut, Katerina mendapat protes dari para EXO-L, ARMY, dan Wannables (penggemar EXO, BTS, dan Wanna One). Mereka menganggap Kateria memberika pernyataan xenophobia dan seksis. Bahkan ketika Katerina telah meminta maaf, para penggemar menganggap jika ia tidak sungguh-sungguh. Terlebih Kateria mengatakan jika ungkapannya pada acara itu adalah sebuah humor semata.

