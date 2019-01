JAKARTA - Aktris Siti Hafar Raihaanun Nabila atau yang biasa dikenal dengan nama Raihaanun kembali menapakidunia layar lebar. Raihaanun diketahui akan berperan dalam sebuah film bertajuk Twivortiare yang mana diadaptasi dari sebuah novel best seller karya Ika Natassa. Rasa bahagia pun diungkapkan oleh aktris 30 tahun ini ketika terpilih menjadi salah satu bintang utama dalam film tersebut.

Kendati begitu, tampaknya ada kebahagiaan lain yang melingkupi aktris 30 tahun ini dimana dirinya bisa beradu akting dengan sosok Reza Rahadian. Usut punya usut, keinginan Raihaanun untuk berperan bareng Reza Rahadian sudah dinantinya dari lama. Hingga pada akhirnya dalam film Twivortiare, Raihaanun mendapatkan kesempatan emas ini.

Dan sebagai informasi, ini kali pertama Raihaanun dan Reza Rahadian bertemu dalam sebuah akting.

“Saya pertama kalinya (main bareng Reza Rahadian). Memang saya pengin banget kerja sama Reza dan ini pertama kalinya saya satu film sama Reza,” ujar Raihaanun saat syukuran film Twivortiare di kawasan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada Selasa (8/1/2019).

Lebih lanjut, wanita kelahiran Jakarta, 7 Juni 1988 ini kembali mengungkapkan ketidaksabarannya untuk syuting bareng dengan Reza Rahadian. Sebab, dapat berperan dengan Reza merupakan hal yang mengejutkan baginya.

“Saya enggak sabar buat cepet-cepet syuting bareng Reza. Enggak nyangka akhirnya dipertemukannya di project Twivortiare ini. Seneng banget saya,” sambungnya.

Tidak hanya itu, Raihaanun juga kembali melempar pujian bagi akting Reza Rahadian. Dimana seperti yang ia ketahui, Reza merupakan salah satu aktor Indonesia yang punya sepak terjang mumpuni dalam berakting.

“Sama-sama tahu semuanya memang reza aktor yang one of the best di indonesia. Saya belum pernah main sama reza jadi ketika ada kesempatannya pasti saya seneng banget,” pungkasnya.

