LOS ANGELES - Ajang penghargaan untuk insan perfilman dan pertelevisian Hollywood, Golden Globes 2019 akhirnya digelar. Bertempat di Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, ajang tahunan itu saat ini sedang berlangsung.

Salah satu kategori pertama yang diumumkan pemenangnya adalah Best Animated Feature. Untuk kategori ini, Spider-Man: Into the Spider-Verse muncul sebagai pemenangnya.

Tak mudah bagi Spider-Man: Into the Spider-Verse memenangkan kategori ini. Mereka harus mengalahkan film-film animasi lain dari kompetitor, yakni Incredibles 2 (Pixar), Ralph Breaks the Internet (Disney), Isle of Dogs (Anderson), dan Mirai (GKDI).

Ini menjadi kemenangan pertama Sony Pictures Animation dalam kategori ini. Sejak ada pada 2007, Best Animated Feature biasanya dimenangkan oleh film-film dari Disney atau Pixar.

Selain tahun ini, Disney dan Pixar gagal memenangkan kategori tersebut pada 2014 dan 2011. The Adventures of Tintin (2011) dan How to Train Your Dragon 2 (2014) menjadi batu sandungan yang membuat Disney dan Pixar berjaya pada tahun itu.

Sebelumnya, lebih dulu diumumkan kategori Best Performance by an Actor in TV Series - Musical or Comedy. Michael Douglas memenangkan kategori ini untuk aktingnya di Kominsky Method.

Selain dua kategori tersebut, telah dibacakan juga pemenang kategori Best Performance by an Actor in a TV Series - Drama yang dimenangkan oleh Richard Madden (Bodyguard). Sementara untuk kategori Best Television Series - Drama dikuasai oleh The Americans.

