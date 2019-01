Kariernya Semakin Meroket, Via Vallen: Pencapaian yang Luar Biasa

JAKARTA - Nama pedangdut Via Vallen menjadi salah satu pedangdut pendatang baru yang punya nama besar di sepanjang tahun 2018. Bahkan keberhasilannya di panggung dangdut Tanah Air hampir menyamai pedangdut sekaliber Ayu Ting Ting hingga Siti Badriah yang telah lama berkecimpung di dunia musik dangdut.

Sekadar mengingatkan, nama Via Vallen mulai dikenal saat menyanyikan lagu Sayang, yang kemudian meledak dan dikenal seantero jagad Nusantara. Tidak hanya itu, gaya dangdut koplo dipadukan dengan bahasa Jawa juga menjadi ciri khas dari Via Vallen. Sehingga namanya kian kemari kian tenar sampai saat sekarang.

Melihat kariernya semakin meroket, lalu apa harapan Via Vallen di tahun 2019?

Saat dijumpai di kawasan Ancol, Jakarta Utara belum lama ini, Via hanya berharap agar karya-karya selanjutnya dapat dikenal publik. Apalagi bisa mengulang prestasinya pada tahun 2018, tentu menjadi bonus untuknya.

“Di 2019 harapan Via bisa baik, sama kaya 2018. Kalau bisa lebih gitu karena 2018 ini buat Via pencapaian yang luar biasa,” kata Via Vallen.

Lebih lanjut dengan keberhasilan karya-karya pada tahun lalu, membuat Via Vallen tidak menyangka. Sebab, tak pernah terbesit dalam benaknya bisa menjadi salah satu pedangdut tenar di Tanah Air.

“Bener-bener diluar ekspetasi, Via enggak nyangka sampai kaya gitu,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Via sedikit memberi bocoran pada 2019 bahwa dirinya akan mengeluarkan sebuah single. Namun untuk sekarang, perempuan asal Surabaya ini belum dapat membeberkan terkait single terbarunya.

“Planingnya via semoga berjalan sesuai apa yang diharapkan. Dan mudah-mudahan ada single yang dibuat oleh Via nih, Via bener pengen rilis tahun 2019 cuma masih di godok seperti apa mudah-mudahan lancar,” tukas Via Vallen.

