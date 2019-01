Intip Foto Pernikahan Aura Kasih dan Eryck Amaral

JAKARTA – Aura Kasih kini mulai terang-terangan soal pernikahannya dengan Eryck Amaral, pria asal Brasil. Seraya mengumumkan kebahagiaan itu, Aura pun mengunggah potret akad nikah dengan sang suami melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (1/1/2019).

Hari pertama di tahun 2019 nampaknya menjadi waktu yang dinilai pas oleh Aura Kasih untuk mengumumkan pernikahannya. Seraya membagikan potret di hari pernikahannya, Aura mengatakan bahwa momen tersebut adalah yang terbaik di sepanjang 2018.

Dalam foto tersebut, Aura nampak mengenakan kebaya berwarna putih dengan stagen hitam yang menutupi bagian perutnya. Sanggulan dengan untaian bunga melati pun nampak menghiasi kepala pemilik nama lengkap Shahiyanny Febria Wiraatmaja itu.

Sementara itu, dalam acara tersebut, Eryck mengenakan pakaian pengantin berwarna putih khas Sunda dan dilengkapi dengan peci di kepalanya. Sebuah kalungan melati pun nampak melingkari leher pria 24 tahun itu.

“Thank you 2018. The best momen ever! Bissmillah (Terima kasih 2018. Momen terbaik yang pernah terjadi! Bismillah),” tulis Aura di unggahannya.

Lewat dua buah tagar yang disematkan wanita 31 tahun itu, dapat diketahui bahwa acara akad nikah Aura dan Eryck berlangsung pada 22 Desember lalu. Kini, semua itu telah diumumkan oleh finalis Miss Indonesia 2007 perwakilan Lampung ini.

Sekitar 20 sahabat turut merestui pernikahan Aura dan Eryck dengan hadir di acara akad nikah tersebut. Dari deretan sahabat yang hadir, nampak penyanyi Tata Janeeta serta penulis Moammar Emka.

“Love you all, thanks for support! Good times and bad times! Sorry yang enggak ke tag,” tulis Aura.

Uniknya, dalam keterangan foto tersebut, Aura Kasih menuliskan tagar #sunatan22december2018. Hal ini merujuk pada jawaban Tata Janeeta saat wartawan menanyakan perihal acara yang sedang digelar oleh Aura Kasih.

