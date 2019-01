Buka 2019, Aura Kasih Unggah Foto Pernikahan

JAKARTA - Sempat menutup-nutupi, Aura Kasih kini mulai terbuka perihal pernikahannya dengan pria berkewarganegaraan Brazil, Eryck Amaral. Aura pun telah merilis foto pernikahannya di akun Instagram, Selasa (1/1/3019).

Dalam foto tersebut, Aura nampak mengenakan kebaya putih dengan model tradisional. Sanggul serta untaian melati nampak menguasai rambut wanita 31 tahun tersebut sehingga menambah kecantikan tersendiri.

Sementara itu, Eryck mengenakan pakaian pengantin pria khas Sunda berwarna senada. Roncean melati pun nampak mengalungi leher pria bule tersebut.





Baca Juga: Disebut Lonte Setelah Lepas Hijab, Nikita Mirzani Ancam Lapor Polisi

Baca Juga: Sheza Idris Tutup 2018 dengan Kehadiran Bayi Perempuan





Pose romantis ditunjukkan pasangan bahagia yang baru saja menikah itu. Keduanya nampak saling berpegangan tangan seperti akan melakukan dansa. Eryck pun menempelkan hidungnya pada kening sang istri.

Melengkapi unggahannya, Aura menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Aura pun mengatakan bahwa pernikaha itu adalah momen terbaik yang ia lalui di tahun 2018.

"Thank you 2018... the best moment i ever had... bismillah (terima kasih 2018 momen terbaik yang pernah saya miliki ... bismilah)," tulis pelantun lagu Mari Bercinta ini.

Seperti diketahui, setelah hubungannya kandas dengan Glenn Fredly, Aura Kasih begitu tertutup mengenai dunia percintannya.

Tak terkecuali dengan pernikahannya dengan Eryck yang berlangsung pada 22 Desember lalu. Meskipun ditutup-tutupi, namun bukti demi bukti mengenai pernikahan tersebut pun mulai terkuak.

Setelah foto buku nikahnya diunggah oleh sebuah akun gosip di Instagram, video pernikahannya pun sempat ditayangkan oleh Infotainment. Selain itu, kesaksian pihak KUA Kebayoran Baru yang membenarkan telah terjadi pernikahan antara Shahiyanny Febria Wiratmaja yang merupakan nama asli Aura Kasih dengan Eryck Amaral.

Kini, lewat unggahan tersebut Aura Kasih pun telah membenarkan pernikahan yang sempat ditutup-tutupi itu. Nampaknya Aura Kasih memiliki alasan tersendiri baru mengumumkan kabar bahagia tersebut.

(aln)