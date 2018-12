Lagu Baru Ariana Grande Kembali Pimpin Chart Musik Internasional

LOS ANGELES – Penyanyi Ariana Grande sukses mempertahankan posisinya di puncak chart Billboard Hot 100 lewat lagu Thank U, Next. Dengan begitu, Grande menjadi jawara tangga musik internasional selama 3 minggu berturut-turut.

Lagu Thank U, Next tersebut memang terbilang fantastis. Di YouTube, video klip lagu itu sudah ditonton lebih dari 217 juta kali hanya dalam waktu sebulan pasca-dirilis. Sementara hingga November 2018, lagu itu sudah membukukan 55 juta stream dan 81.000 unduhan.

Mengikuti di belakang Thank U, Next, ada lagu Without Me milik Halsey. Ini merupakan minggu kedua musisi 24 tahun itu menjadi runner up. Bertahannya Ariana dan Halsey, juga disusul oleh Travis Scott yang berada di urutan ketiga lewat lagu Sicko Mode.

Sementara Post Malone dan Swae Lee berhasil naik tiga peringkat ke posisi keempat lewat single Sunflower. Dengan resminya film Spiderman dirilis minggu lalu, pamor Sunflower selaku original soundtrack juga turut melambung.

Posisi kelima diisi oleh Marshmello ft. Bastille melalui lagu Happier yang diikuti Panic! At The Disco dengan High Hopes. Meski harus turun posisi, namun lagu tersebut mampu bertahan di top 20 chart musik internasional selama hampir 5 bulan.

Urutan ketujuh diisi oleh diva pop, Mariah Carey dengan tembang lawasnya, All I Want For Christmas Is You. Naik satu peringkat ke posisi delapan, ada Kodak Black yang berkolaborasi dengan Travis Scott dan Offset lewat single Zeze.

Di posisi buncit ada Andy Williams dengan lagu Is The Most Wonderful Time Of The Year yang dirilis sekitar 11 tahun silam. Berikut daftar musik internasional seperti dirangkum Okezone dari berbagai sumber pada Minggu (30/12/2018).

1. Thank U, Next – Ariana Grande

2. Without Me – Halsey

3. Sicko Mode – Travis Scott

4. Sunflower – Post Malone & Swae Lee

5. Happier – Marshmello & Bastille

6. High Hopes – Panic! At The Disco

7. All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

8. Zeze - Kodak Black feat. Travis Scott & Offset

9. Drip To Hard - Lil Baby & Gunna

10. Is The Most Wonderful Time Of The Year – Andy Williams

(SIS)