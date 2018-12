Beda Usia 16 Tahun, Penyanyi Gaek Ini Akui Pernah Pacari Tom Cruise

CALIFORNIA – Penyanyi veteran asal Amerika Serikat, Cher, berbicara blakblakan tentang kehidupan percintaannya di masa lalu. Dalam wawancaranya dengan James Gordon, bintang Mamma Mia: Here We Go Again tersebut mengaku pernah menjalin asmara dengan aktor Tom Cruise.

Cher mengaku, pertama kali bertemu dengan Cruise di pesta pernikahan Sean Penn dan Madonna pada 1985. Setelah perkenalan itu, keduanya kembali bertemu di sebuah event yang digelar Presiden Ronald Reagan di Gedung Putih.

Baca juga: Liburan Bareng, Mantan Istri Tom Cruise Cium Mesra Aktor Spider-Man

“Sekelompok penderita disleksia diundang presiden ke Gedung Putih. Kebetulan, aku dan Tom Cruise adalah penderita disleksia. Kami berpacaran tak lama setelahnya. Event itu membuat kami dekat satu sama lain,” ujar Cher seperti dikutip dari Entertainment Tonight, pada Minggu (30/12/2018).

Cher bahkan memasukkan Cruise dalam daftar lima kekasih terbaik yang pernah dimilikinya. “Tom Cruise adalah laki-laki yang sangat mudah untuk dicintai. Hubungan kami hot sekaligus berat untuk dijalani,” katanya.

Sayang, hubungan itu tak berjalan mulus. Dalam keterangannya, penyanyi bernama asli Cherilyn Sarkisian itu menyiratkan, Scientology sebagai penyebab perpisahan mereka.

“Aku tak mengerti semua hal yang dia lakukan, semua hal terkait Scientology itu. Aku tak paham. Pokoknya, tak mengerti,” kata Cher yang mengklaim masih berteman baik dengan Cruise.

Tak hanya dengan mantan suami Nicole Kidman itu, Cher juga mengaku sempat terlibat asmara dengan Val Kilmer. Aktor 58 tahun yang pernah beradu akting dengan Cruise dalam Top Gun itu dipacari Cher selama 2 tahun.

Baca juga: Kantongi Identitas Pelaku, Anjasmara Siap Polisikan Pembully sang Istri

Terkait Kilmer, Cher mengklaimnya, sebagai pencium terbaik. "Ketika kami sedang berciuman, aku bahkan berpikir kepalaku akan lepas dari tubuhku," kenangnya.

Di usia yang telah menginjak 72 tahun, Cher mengaku menikmati kesendiriannya. Dia mengaku, sedikit kesulitan untuk kembali berpacaran. “Permasalahannya, aku tidak ingin ke mana-mana dengan para pria itu. Aku tak mau menjalani hubungan yang selalu dimasukkan dalam Instagram.”*

(SIS)