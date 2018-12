Liburan Bareng, Mantan Istri Tom Cruise Cium Mesra Aktor Spider-Man

MIAMI - Katie Holmes dan aktor The Amazing Spider-Man 2 Jamie Foxx menyambut 2019 dengan berlibur bersama ke Miami, Florida. Namun US Weekly melaporkan, itu bukanlah liburan biasa.

Pasalnya, Holmes dan Foxx berlayar menggunakan Utopia III, yacht mewah berbanderol USD8 juta (Rp116,8 miliar). Tak hanya itu, keduanya juga tak lagi sungkan mempertontonkan kemesraan mereka di hadapan para paparazzi.

Berdasarkan foto-foto yang beredar, Holmes yang mengenakan crop top berwarna pink itu terlihat mengalungkan kedua tangannya di pundak Foxx, lalu menciumnya. Daily Mail mengklaim, Holmes tak henti menebar senyum dan terlihat begitu santai saat bersama Foxx.

Dalam perjalanan tersebut, Holmes diketahui sempat meninggalkan Foxx di dalam yacht berawak 10 kru itu untuk berolahraga sejenak. Bintang Dawson Creek tersebut bahkan sempat menyapa para paparazzi saat keluar dari yacht dengan melambaikan tangannya ke arah kamera.

Liburan itu dilakukan Holmes setelah merampungkan syuting film terbarunya, The Secret, di New Orleans, Amerika Serikat. Di kota tersebut, mantan istri Tom Cruise itu disebut-sebut tinggal bersama Foxx yang harus bolak-balik New Orleans-California untuk urusan pekerjaan.

Mengutip E! News, Holmes dan Foxx diketahui mulai menjalin asmara pada 2016. Namun kala itu, keduanya kerap kucing-kucingan dengan media akibat 'perjanjian’ yang ditandatanganinya dengan Tom Cruise pasca-bercerai.

Perjanjian itu, mengharuskan Holmes untuk tak mengumbar kehidupan percintaannya di ruang publik, selama 5 tahun terhitung sejak mereka resmi bercerai. Hal itu diatur Tom Cruise untuk mengamankan putri mereka, Suri Cruise. Jika keduanya bercerai pada 20 Agustus 2012, maka perjanjian itu resmi berakhir pada Agustus 2017.

Mengutip Mirror, Holmes menerima imbalan yang sangat setimpal dari perjanjian itu. Tom Cruise disebut-sebut memberikan tunjangan sebesar GBP3,6 juta (Rp62,56 miliar) per tahun untuk putri mereka dan GBP3,8 juta (Rp66,04 miliar) per tahun untuk Holmes.

Angka itu, di luar tunjangan sebesar GBP40 juta (Rp695,2 miliar) yang termaktub dalam perjanjian pra-nikah dan biaya hidup senilai GBP2 juta (Rp34,76 miliar) per tahun. Sehingga apabila ditotalkan, Katie Holmes mengantongi sekitar GBP163,36 juta (Rp2,83 triliun) dari Cruise per tahunnya.

Kini setelah perjanjian itu berakhir, Holmes dan Foxx tak perlu lagi menutupi hubungan mereka. Meski begitu, hingga kini tak sekalipun keduanya mengakui dan mengungkap hubungan itu di hadapan publik.*

