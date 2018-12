JAKARTA - Lagu Solo yang dinyanyikan oleh Jennie BLACKPINK beberapa waktu belakangan ini memang sedang banyak diperbincangkan. Klip video dari lagu tersebut juga mendadak jadi hal yang dicari oleh netizen ketika membuka media sosial.

Saking banyaknya orang yang tertaruk untuk mendengarkan dan melihat aksi Jennie seorang diri tanpa tiga orang rekannya, membuat netizen bertindak kreatif terhadap lagu Solo tersebut. Bagaimana tidak, semula lagu yang dinyanyikan Jennie terkesan powerful untuk mengiringi modern dance, kali ini dibuat cukup kontras dengan tambahan gendang.

Ya, lagu Solo yang sedang booming itu diaransemen ulang oleh seseorang menjadi sangat kental dengan tabuhan gendang. Bahkan, tidak hanya cukup gendang saja, untuk membuat lagu semakin khas dengan kearifan lokal Indonesia, suling pun turut dihadirkan, sehingga lagu Solo menjadi lebih asyik untuk mengiringi goyang ala dangdut koplo.

Uniknya, saat sampai pada bagian reff, paduan gendang, suling, dan suara Jennie terdengar begitu pas mulai dari ketukan hingga iramanya. Ketika klip video yang menampilkan Jennie tampak bernyanyi sambil bergoyang pun terlihat begitu cocok, hingga pada bagian Jennie rapp, musik yang sudah diubah lebih bernuansa dangdut koplo tetap asyik untuk didengarkan, dan dibuat untuk mengiringi bergoyang.

Setelah mendengarkan dan melihat klip video singkat lagu Solo yang dilantunkan Jennie Blackpink versi dangdut koplo, netizen sontak heboh. Mereka bahkan telah menonton klip video yang diunggah oleh salah satu akun sekira 263 ribu lebih penayangan dan telah menuliskan komentar lebih dari 2.000 komentar yang beragam.

Uniknya, meski dangdug koplo dan K-Pop sebelumnya hampir tidak pernah terpikirkan untuk dipadukan, ternyata ada beberapa netizen yang mengakui lagu Solo versi dangdut koplo terdengar lebih asyik. Mereka bahkan menuliskan, Solo dengan gendang dan suling membuat jempol tidak tahan untuk bergoyang.

"This is better than the original version, or it's just me?" tulis @spideyunicorn keheranan, seperti yang Okezone kutip dari akun Instagram @inicringe, Selasa (18/12/2018).

"Nah iki baru apik," tulis @fabyanegy.

"Jempol enggak nahan," tulis yofiahmad.

