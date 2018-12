Korban Pelecehan Kevin Spacey Miliki Video saat Kejadian

NEW YORK – Seorang pria muda yang menuduh Kevin Spacey melakukan pelecehan seksual terhadapnya di sebuah restoran tepi laut dekat Boston, Amerika Serikat, pada tahun 2016 memberikan bukti berupa video, mengutip Daily Mail pada Kamis (27/12/18).

Pemain House of Cards yang telah memenangkan dua Oscar ini akan secara resmi didakwa pada 7 Januari mendatang di pulau Nantucket dengan tuduhan perlakuan tidak menyenangkan pada seseorang berusia diatas 14 tahun. Jika Spacey terbukti bersalah, ia akan mendapat hukuman lima tahun penjara.

Korban diketahui bernama William Little yang berusia 18 tahun saat dugaan pelecehan itu terjadi pada Juli 2016. Ia mengatakan kepada polisi bahwa ia telah mengirim pesan dan video kepada kekasihnya melalui aplikasi Snapchat dari restoran Club Bar di Nantucket. Di mana William bekerja sebagai seorang pelayan.

Setelah waktu kerjanya selesai, William tetap berada di sana untuk menemui Spacey karena ia adalah penggemarnya. Setelah bertemu dengan sang idola, ia mengaku berusia 23 tahun dan mulai minum bir serta wiski bersama Spacey.

Setelah itu, Spacey diduga memanggilnya bersama dengan beberapa teman lainnya. William menolak karena mencurigai aktor itu sedang mencoba merayunya. Namun, ia masih tetap berada di bar dengan harapan bisa berfoto bersama sang idola.

Menurut data pengadilan, Will hanya akan berlama-lama karena dia ingin berfoto dengan Spacey, dan dipoting di Instagram. Spacey telah memberitahunya, jika kamu kembali bersamaku, aku akan mengambil foto bersamamu.

Saat itulah Spacey mulai melakukan pelecehan seksual terhadap pemuda itu.

Will mencoba bergeser dengan tubuhnya dan memindahkan tangan Spacey dengan tangannya, tetapi Spacey terus meraih celananya. Will bilang pacarnya tidak percaya padanya sehingga saat itu Will mengirimkan sebuah video melalui Snapchat.

Dia kemudian meninggalkan bar atas saran seorang wanita yang dilaporkan melihat dia dalam kesulitan. Dia kembali bekerja keesokan harinya dan memberi tahu pemilik bar mengenai kejadian itu.

Pengajuan mengatakan bahwa polisi telah mengambil rekaman itu dan menunjukkannya kepada pemuda itu, yang mengkonfirmasi itu menunjukkan kepadanya dan Spacey.

Spacey dipaksa keluar dari kehidupan publik dengan tuduhan pelanggaran seksual pada tahun 2017.

Saat itu ia belum mau memberikan komentar, tapi minggu ini dia memposting video online tentang dirinya yang berbicara tentang tuduhan pelecehan seksual dalam karakter Frank Underwood, politisi licik yang ia mainkan di House of Cards sebelum pertunjukan menjatuhkannya.

Hingga saat ini, pengacara Spacey belum mau berkomentar. Spacey dianggap sebagai salah satu aktor terbaik di generasinya, tetapi kariernya jatuh akibat tuduhan pelanggaran seksual oleh banyak pria di Amerika Serikat dan Inggris.

Laporan publik pertama tentang dugaan pelecehan olehnya datang dari aktor Anthony Rapp, yang mengklaim bahwa Spacey melecehkannya secara seksual ketika Rapp berusia 14, pada tahun 1986.

(edh)