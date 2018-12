Miley Cyrus dan Liam Hemsworth Resmi Menikah

FRANKLIN - Teka-teki seputar pernikahan Miley Cyrus dan Liam Hemsworth terjawab sudah. Cyrus akhirnya mengonfirmasi pernikahannya dengan bintang The Last Song itu lewat Instagram, pada Rabu malam (26/12/2018) waktu setempat.

Setidaknya ada tiga unggahan bernuansa hitam putih yang dibagikan Cyrus kepada lebih dari 77,3 juta pengikutnya di Instagram. Pada foto pertama, Cyrus dan Hemsworth tampak berciuman dengan caption, “Sepertinya, ini ciuman ke-1 juta (yang) kami (lakukan),” tulisnya.

Sementara pada unggahan kedua, Miley Cyrus membocorkan tanggal persis pernikahan mereka dengan menuliskan, “12.23.18 (23 Desember 2018)”. Mengutip BBC, Kamis (27/12/2018), pesta pernikahan sederhana namun intim itu digelar di kediaman Cyrus di Franklin, Tennessee.

Dalam foto tersebut, Cyrus terlihat mengenakan gaun putih off-the-shoulder yang merupakan koleksi Long Cocotte Dress dari Vivienne Westwood. Perancang busana asal Inggris itu merupakan langganan Cyrus dalam setiap perhelatan besar. E! News memprediksi, gaun tersebut berbanderol USD8.620 (Rp125,85 juta).

Sementara pada unggahan penutupnya, pelantun Wrecking Ball itu menuliskan, “10 tahun kemudian” yang merujuk pada lama kebersamaan mereka sebelum memutuskan menikah. Pasangan ini pertama kali bertemu di lokasi syuting film The Last Song, sekitar 10 tahun silam.

Dalam wawancaranya dengan MTV kala itu, Cyrus menyebut Hemsworth memiliki energi yang sangat baik dan sangat menghormati orang lain.

“Aku rasa, itu alasan kenapa dia memerankan karakternya dengan sangat baik. Dia memiliki hati seperti Will Blakelee (karakter yang diperankannya dalam The Last Song).”

Kabar pernikahan Miley Cyrus dan Liam Hemsworth itu bahkan mendapat perhatian khusus dari Nicholas Sparks, penulis skenario The Last Song.

“Kabar pernikahan ini membuatku sangat bahagia. Selamat @MileyCyrus dan @LiamHemsworth,” kicaunya lewat Twitter yang diakhiri dengan tagar The Last Song.*

