Putus dengan Pete Davidson, Miley Cyrus Kirimi Ariana Grande Emoji

NEW YORK – Penyanyi cantik Miley Cyrus mengaku memberikan pesan kepada Ariana Grande setelah ia putus dengan Pete Davidson Oktober lalu, mengutip PEOPLE pada Senin (24/12/18).

Pada awal Desember, Miley mengaku kepada The Howard Stern Show jika ia memang menulis sebuah pesan kepada penyanyi Thank You, Next. Pesan tersebut hanya berupa emoji seekor kucing.

“Aku seorang yang emoji, jadi aku baru saja mengirim seikat hati dan kucing kecil dengan mata hati,” ungkap Miley. "Aku benar-benar berpikir aku mengirim kucing dengan mata hati. Aku pikir itu sedikit, mungkin bahkan membuatnya merasa senang, seperti mungkin aku membuatnya sedikit baik."

"Rasanya mungkin seperti sedikit (ungkapan). Oh, hei, seseorang mencintaimu. Jika tidak berfungsi, saya di sini,"tambah Cyrus.

Cyrus juga mengungkap jika Grande membalasnya dengan emoji awan. Menurut Cyrus itu semua mengatakan segalanya dan ia memberi tahu jika maksud penyanyi God Is A Woman itu adalah jika ia baik-baik saja.

Miley juga mengatakan bahwa Grande mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah memikirkannya.

Setelah serangan yang terjadi di konser Grande di Manchester pada tahun 2017, Cyrus menulis di Instagram, "Ingin memberi teman saya @arianagrande pelukan besar sekarang".

Pada bulan Desember, Cyrus meliput Grande “No Tears Left to Cry” bersama Mark Ronson di BBC Radio 1 Live Lounge. Grande mentweet persetujuannya dengan menulis, "Saya suka suara dan jiwa itu".

"Dia adalah salah satu dari artis favorit saya saat ini karena hal yang sangat saya sukai tentang dia ... apa pun yang pernah saya minta untuk terlibat dengannya ... dia selalu melakukannya," kata Cyrus kepada Stern. "Jadi aku tidak pernah bisa mengatakan hal buruk tentangnya karena dia selalu hebat."

Cyrus juga mengaku jika Ariana adalah seorang teman yang baik. Ia mengatakan jika ini bukan tentang lama waktu yang mereka habiskan, tetapi mengenai sifat aslinya.

"Dia dan aku, kita jenis teks," kata Cyrus.

"Jika aku pernah melihat sesuatu dan aku bahkan tidak pernah tahu apakah itu benar atau tidak karena orang-orang mengatakan gila tentang aku sepanjang waktu, tapi aku hanya akan mengirim pesan kepadanya dan berkata ‘Aku benar-benar memikirkanmu," lanjutnya.

