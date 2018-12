Robby Purba dan Sophia Latjuba Diisukan Akan Menikah, Ini Kata Manajer

JAKARTA – Dua hari terakhir, tersiar kabar kalau Robby Purba dan Sophia Latjuba akan menikah pada Mei 2019. Isu pernikahan tersebut menyeruak setelah Edwan Handoko, seorang koreografer fesyen berkomentar di unggahan Robby Purba.

Seperti diketahui, Robby Purba mengunggah video boomerang bersama Sophia Latjuba di feed Instagram pribadinya, pada 21 Desember 2018. Dia hanya menyelipkan dua emoji hati dalam postingan tersebut dan menautkannya ke akun Instagram pribadi mantan kekasih Ariel ‘NOAH’ tersebut.

Edwan, melalui akunnya, @papah_edwan kemudian berkomentar, “Akhirnya Om Robby temukan jodohnya. Enggak sabar (menunggu) Mei 2019. Semoga lancar semua ya Kak Robby dan Kak Sophia. Cocok banget. Akhirnya ya.”

Terkait kesahihan ucapan Edwan Handoko itu, Bona, manajer Robby Purba akhirnya buka suara. Dalam klarifikasinya, Bona menyebutkan, tidak ada hubungan asmara antara Robby dan Sophia.

Keduanya bersahabat baik dan kabar mengenai tanggal pernikahan yang disebutkan hanya sekadar kelakar belaka. “Tidak ada hubungan pacaran atau rencana pernikahan (di antara mereka). Robby Purba dan Sophia Latjuba hanya berteman,” ujar Bona lewat sambungan telefon kepada Okezone, pada Senin (24/12/2018).

Ini bukan pertama kali Robby dan Sophia diisukan terlibat hubungan asmara. Gosip kedekatan mereka pertama kali muncul pada Januari 2018, ketika ibu penyanyi Eva Celia itu mengunggah foto mesra berformat hitam putih di Instagram. Dalam foto itu, Sophia tampak memeluk Robby yang memalingkan wajahnya dari kamera.

Kala itu, Sophia tampak terganggu dengan anggapan publik yang mengatakan mereka berpacaran. “Berfoto bersama = berpacaran?” tulis aktris Kuldesak tersebut kala itu.

Tak cukup di media sosial, Sophia Latjuba pun kembali mengklarifikasi kedekatannya dengan Robby di depan awak media. “Sama Robby teman doang kali,” katanya pada awal Februari silam.

Setelah menyanggah hubungannya dengan Robby, Sophia dikabarkan dekar dengan seorang pria asing bernama Bogdan Vlase. Salah satu momen yang menyiratkan hubungan keduanya adalah saat Sophia mengunggah perayaan Halloween bersama Vlase, Oktober silam.

“The most handsome husband anyone could ask for @bogdanvlase (Suami tertampan yang diharapkan setiap perempuan),” tulis Sophia Latjuba.

Dalam sebuah kesempatan, Sophia Latjuba mengaku menjalani hubungan yang cukup serius dengan Vlase. “Our relationship is serious. I only have deep relationship. I only have serious relationship (Hubungan kami serius. Aku hanya menjalani dan memiliki hubungan yang serius),” ungkap Sophia Latjuba saat ditemui usai menghadiri salah satu acara di kawasan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.*

