Ariana Grande Mantap Bertengger di Puncak Chart Hollywood

LOS ANGELES – Penyanyi Ariana Grande agaknya sedang menikmati semilir angin segar di posisi chart Billboard pekan ini. Bagaimana tidak, lewat lagu Thank U, Next, perempuan dengan gaya super imut tersebut telah berhasil mempertahankan posisi pertama.

Tidak main-main, penyanyi yang khas dengan pony tail-nya ini bahkan telah duduk di posisi teratas sekira lima pekan. Sementara dalam chart lagu Barat versi Billboard sendiri, lagu Thank U, Next telah ada selama enam pekan lamanya.

Kehebatan lagu Thank U, Next tidak cukup sampai di situ saja, sebab Ariana juga mengalahkan sejumlah musisi dengan lagu-lagu andalannya yang tengah mem-booming di masyarakat dunia. Sebut saja lagu Sicko Mode milik Travis Scott, sempat merasa sejuknya berada di posisi teratas, kini dia harus turun ke posisi ke tiga.

Penyanyi lainnya, seperti Halsey dengan lagunya yang berjudul Without Me terus merangkak naik. Menyusul Ariana Grande yang sedang bertengger di peringkat pertama, Halsey menduduki posisi ke-2 sementara waktu ini.

Ada dua musisi yang bertahan di posisinya pekan ini, yaitu Marshmello & Bastille dengan lagu mereka yang berjudul Happier, dan Panic! At The Disco yang menyanyikan lagu High Hopes. Sementara itu, tepat menyusul di bawahnya ada penyanyi senior Mariah Carey dengan lagu All I Want For Christmas is You.

Terus merangsek ke posisi teratas, ada tiga musisi yang sedang naik, yaitu Post Malone & Swae Lee dengan Sunflower, Lil Baby & Gunna dengan lagunya Drip Too Hard, dan Maroon 5 featuring Cardi B yang bersama-sama menyanyikan lagu Girls Like You. Turun di posisi ke-9, ada Kodak Black Featuring Travis Scott dengan ZEZE.

Merangkum dari laman Billboard, Senin (24/12/2018), berikut deretan 10 lagu Barat teratas yang berhasil Okezone rangkum.

1. Thank U, Next – Ariana Grande

2. Without Me – Halsey

3. Sicko Mode – Travis Scott

4. Happier – Marshmello & Bastille

5. High Hopes – Panic! At The Disco

6. All I Want For Chirstmas Is You – Mariah Carey

7. Sunflower – Post Malone & Swae Lee

8. Drip Too Hard – Lil Baby & Gunna

9. ZEZE – Kodak Black Featuring Traviss Scott

10. Girls Like You – Maroon 5 Featusing Cardi B

