Maret 2019, So Ji Sub Gelar Fan Meeting di Jakarta

SEOUL – Aktor Terius Behind Me, So Ji Sub akan menggelar fan meeting bertajuk ‘Hello’ pada tahun depan. 51K selaku agensi sang aktor mengungkapkan, dalam event kali ini, dia akan menyambangi penggemarnya di enam kota di Asia.

Mengutip Yonhap News, Sabtu (22/12/2018), perhentian perdana sang aktor dalam fan meeting tersebut adalah Taipei, Taiwan, pada 10 Februari 2019. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya ke Chiba, Jepang, pada 20-21 Februari 2019.

Kemudian pada 2 Maret 2019, aktor 41 tahun itu akan singgah ke Bangkok, Thailand yang dilanjutkan dengan Jakarta, pada 9 Maret 2019. Dari Indonesia, So Ji Sub akan bertolak ke Hong Kong pada 10 Maret 2019.

Fan meeting ‘Hello’ akan ditutupnya dengan menyapa penggemarnya di Manila, Filipina, pada 16 Maret 2019. Menurut 51K, fan meeting itu akan diisi dengan kuis tentang dirinya, pertunjukan musik, dan sesi tanya jawab dengan penggemarnya tentang berbagai hal.

Sepanjang 2018, So Ji Sub menghibur penggemarnya dengan tampil di layar lebar dan layar kaca. Pada 14 Maret 2018, dia merilis film Be with You yang diperankannya bersama aktris Son Hye Jin.

Sepanjang penayangannya, film romantis yang disutradarai Lee Jang Hoon tersebut sukses mendulang 2,6 juta penonton. Tayang di 1.191 layar bioskop, Be with You membukukan pendapatan mencapai USD18,49 juta (Rp268,1 miliar).

Kemudian sepanjang 27 September-15 November 2018, So Ji Sub terlibat dalam produksi Terius Behind Me. Memulai penayangannya dengan rating 6,3 persen, drama itu sukses meraih rating dua digit (10,5 persen) pada episode terakhir.*

