Dikabarkan Dekat, Syahrini Bantu Promosikan Bisnis Baru Reino Barack

JAKARTA – Kedekatan Syahrini dan Reino Barack masih membuat publik penasaran akan hubungan mereka. Mengaku saling mengenal, namun keduanya tak berbicara secara gamblang mengenai status hubungan mereka.

Melalui akun Instagram masing-masing, keduanya pun nampak aktif saling melemparkan likes di beberapa unggahan belakangan ini. Dalam satu kesempatan, Reino pun sempat menuliskan komentar di unggahan Syahrini yang kemudian dibalas oleh pelantun lagu Sesuatu itu.

Pun sebaliknya. Beberapa waktu lalu, Reino Barack melebarkan sayap bisnisnya dengan memproduksi sebuah merek minuman. Reino pun mempromosikan bisnis terbarunya itu melalui akun Instagram pribadinya.

“Welcoming the festive season by launching the trending @chavaty_jakarta. Bringing the best combination of tea with milk 🍵🥛 & best served soft cream 🍦✨ (Menyambut musim perayaan dengan meluncurkan tren @chavaty_jakarta. Menyajikan kombinasi teh terbaik dengan susu 🍵 & soft cream terbaik 🍦✨),” tulis Reino Barack.

Rupanya, Syahrini juga mendukung bisnis baru yang digeluti oleh Reino Barack. Melalui foto di Insta Stories, wanita 36 tahun itu ikut mempromosikan produk minuman dari bisnis terbaru Reino.

Melengkapi unggahannya, wanita kelahiran Bogor, 1 Agustus 1982 ini menuliskan testimoni setelah meminum minuman tersebut. Ia pun menyebut matcha adalah rasa yang menjadi favoritnya. Tak lupa, Syahrini pun menandai akun dari bisnis mantan kekasih Luna Maya tersebut.

“My favorite is matcha flavor. What about yours? (Favoritku itu rasa matcha. Bagaimana dengan kalian?)” tulisnya.

Seperti diketahui, kabar kedekatan Reino Barack dan Syahrini berawal dari kata-kata yang ditulis Luna Maya di postingan Insta Storiesnya. Wanita asal Bali itu menyebut bahwa saat ini tengah tren fenomena teman makan teman.

Namun entah mengapa, tulisan bernada menyindir itu disangkut pautkan dengan Syahrini yang disebut menjalin hubungan dengan Reino Barack. Sementara itu, Reino Barack sendiri tak menampik jika dirinya dan Syahrini memang saling mengenal.

