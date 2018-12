SEOUL - Menjelang tahun 2019, boy grup ASTRO yang digawangi oleh Cha Eun Woo cs ini siap melakukan comeback. Melansir Soompi, Kamis (20/12/2018), agensi Astro, Fantagio Entertaiment mengungkapkan bahwa grup tersebut sedang mempersiapkan comeback di bulan Januari mendatang.

Detail dan tanggal perilisan album saat ini belum diketahui, namun comeback kali ini sangat dinanti oleh para fans. Pasalnya, ASTRO terakhir kali merilis album 2017 lalu dengan mini album "Dream Part.02".

Pada Juli 2018, ASTRO memang merilis album spesial berjudul “Rise Up”. Namun, mereka tidak mempromosikannya di acara musik.

ASTRO memulai debutnya pada Februari 2016 dengan merilis mini album pertamanya "Spring Up".

Grup beranggotakan MJ, JinJin, Cha Eunwoo, Moonbin, Rocky, dan Yoon Sanha ini juga berhasil menggelar konser dan showcase setelah 5 bulan debut.

Anggota ASTRO juga tak hanya aktif di bidang musik, mereka juga banyak tampil di drama dan variety show. Salah satunya Cha Eun Woo yang saat ini sedang berada di puncak popularitas.

Lelaki yang memiliki senyum menawan ini memang semakin terkenal usai membintangi My Id is Gangnam Beauty.

Sementara itu, ASTRO sendiri akan mengadakan konser solo keduanya, "The Second ASTROAD to Seoul" pada 22 dan 23 Desember di KBS Arena Hall di Seoul.

Fans sempat khawatir akan nasib ASTRO karena kasus yang melilit Fantagio. Namun Fantagio menegaskan bahwa ASTRO akan tetap beraktivitas di bawah naungan agensi tersebut.

Seperti diketahui, Fantagio terlibat kasus dengan investor China sehingga menyebabkan pemecatan secara sepihak CEO Fantagio, Na Byung Hun. Pemecatan ini pun tak lain karena perusahaan mengalami kerugian yang besar sehingga pemegang saham China ingin menggantikan CEO Na Byung hun dengan CEO yang berasal dari China.

