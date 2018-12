SEOUL - Aktor Ryu Jun Yeol menjadi salah satu pesohor Korea Selatan yang menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Pada Rabu (19/12/2018), agensi Ryu Jun Yeol mengumumkan, sang aktor mendonasikan dana senilai KRW10 juta atau setara Rp128 juta kepada Greenpeace.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung kampanye End Plastic Pollution yang tengah digencarkan organisasi tersebut. “Ryu Jun Yeol telah menjalankan donasi tersebut sejak tahun 2016, termasuk menyumbang untuk kampanye Save the Arctic,” ungkap perwakilan Ryu Jun Yeol seperti dikutip dari Soompi, Rabu (19/12/2018).

Dalam keterangan terpisah, Ryu Jun Yeol juga mengajak para penggemarnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. “Kalian (fans) bisa memulainya dengan memerhatikan hal-hal kecil di sekitar kalian. Perubahan kecil akan berdampak besar untuk bumi,” ujar aktor Reply 1988 tersebut.

Pada akhir keterangannya, Ryu Jun Yeol juga berharap apa yang dilakukannya dapat membuka mata publik tentang isu polusi dan limbah plastik yang melanda sebagian besar negara di dunia saat ini.

Di luar kepeduliannya terhadap lingkungan, Ryu Jun Yeol akan segera comeback ke layar kaca lewat variety show terbaru JTBC, Traveler. Program tersebut, menurut Soompi, akan menampilkan perjalanan backpacking dua bintang untuk menemukan jati diri mereka.

Menariknya, tidak akan ada campur tangan para staf produksi dalam perjalanan tersebut. Para bintang program Traveler diberi kebebasan dalam menikmati petualangan mereka. Lewat acara ini, maka penggemar dapat melihat sisi lain seorang bintang di balik atribut keartisannya.

Dalam program Traveler, Ryu Jun Yeol akan bepergian dengan aktor Signal, Lee Je Hoon. Variety show yang diciptakan Cho Seung Wook (Hidden Singer) dan Choi Chang Soo (Ask Us Anything) tersebut, Traveler dijadwalkan tayang pada awal tahun 2019.*

(SIS)