JAKARTA - Zack Lee dan Nafa Urbach memang berstatus sebagai mantan suami istri, namun keduanya masih menjaga hubungan baik.

Misalnya saja yang terlihat pada unggahan terbaru Zack, dimana ayah satu anak itu mengupload foto lawasnya saat bersama Nafa Urbach.

“Once upon a time when we were in love,” tulis Zack, Senin (17/12/2018). Dalam keterangan foto tersebut terlihat jika kemesraan itu diabadikan pada Mei 2005.

Menariknya, bukan hanya Nafa Urbach yang memberikan respons like terhadap unggahan Zack, namun juga sosok Pevita Pearce yang menyebutkan jika pada foto lawas tersebut, bintang film laga itu mirip dengan Justin Bieber.

“Oh my god, you look like Justin Bieber in this picture,” komentar Pevita.

Melihat komentar dari bintang film 5 CM itu, Zack kemudian membalas bahwa dirinya tak merasa pantas jika disandingkan dengan pelantun lagu hits Baby ini. “Hahaha, really? I don’t sound as good as him though,” balas Zack.

Bukan hanya dua bintang ini yang saling berbalas pesan, namun juga kehadiran Nafa yang menambah keseruan dalam unggahan foto Zack tersebut. “Rame deh jadinya,” tulis Nafa singkat.

Netizen yang melihat komentar Pevita pun langsung mengiayakan tanda setuju jika pada foto tersebut, Zack memang sekilas mirip dengan Justrin Bieber. “Beneran mirip Justin Bieber kota nih bro,” tulis netizen.

Sementara warganet lainnya mengomentari kemesraan yang ditunjukkan oleh Zack dan Nafa. Menurut mereka, keduanya cocok untuk kembali menjalin hubungan layaknya sebagai pasangan.

“Bersatulah kembali, kalian itu cocok banget jadi suami istri,” kata warganet.

“Perpisahan kalian di dunia, semoga bisa kembali rukun,” sahut yang lainnya.

Sekedar diketahui, Zack Lee dan Nafa Urbach memang pernah menikah pada tahun 2007, Namun Oktober 2017 keduanya sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka sebagai pasangan suami istri.

Dari pernikahannya mereka, lahirlah seorang anak berjenis kelamin perempuan bernama Mikhaela Lee Jowono yang lahir pada 8 Februari 2011.

(edh)