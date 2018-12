JAKARTA - Film The Man from the Sea (Laut) menjadi salah satu film yang bakal menjadi alternatif tontonan di tahun depan. Film berkisah tentang badai tsunami Aceh ini merupakan sebuah film kerjasama tiga negara yakni Kaninga Pictures (Indonesia), Nikkatsu (Jepang) dan Comme Des Cinemas (Prancis).

Dua aktor asal Indonesia juga terlibat dalam pembuatan film ini. Adipati Dolken dan Sekar Sari akhirnya bisa beradu akting dengan para pemain dari Negeri Sakura seperti Dean Fujioka dan Taiga.

Baca juga: Makin Mesra, Alyssa Daguise Cium Gemas Al Ghazali di Pinggir Jalanan London

Meski sudah ditayangkan terlebih dahulu di Jepang, film ini belum mendapatkan layar untuk penayangan di Indonesia. The Man from the Sea baru masuk Indonesia dalam Pekan Sinema Jepang pekan lalu.

“Rencananya film The Man From The Sea (Laut) ini mau diputar bulan ini, Desember. tapi ada beberapa hal yang belum siap jadi semoga bisa kita putar bulan depan. Semoga banyak bioskop yang mau tayangin film ini ya,” kata Willawari, CEO Kaninga Pictures saat dijumpai di Plaza Indonesia kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Senin (17/12/2018).

Lebih lanjut, Koji Fukada selaku sutdara dari film The Man from the Sea mengungkapkan rasa bahagia lantaran filmnya dapat diputar di bioskop Indonesia. Pasalnya di Jepang, film ini menarik minat banyak orang.

“Di Jepang, daerah Aceh belum dikenal, tapi karena karya ini orang Jepang jadi kenal Aceh. Sampai ada penonton yang mengaku setelah menonton pergi ke Aceh bahkan sampai ke Sabang dan berfoto di sana,” tambah Koji Fukada.

Sekar Sari yang menjadi salah satu pemain mengaku bahagia dapat terlibat dalam film ini. Banyak pelajaran yang dipetik oleh Sekar Sari dari proses produksi bersama rumah produksi luar.

Baca juga: Dilanda Rindu, Maia Estianty Sebut Irwan Mussry Kekasih Dunia Akhirat

“Dari film ini kita bisa saling belajar soal film dari masing-masing negara. Kita banyak sekali berdiskusi tentang pemahaman tentang manusia, alam, dan kematian dari film ini. Memang di film ini banyak ruang untuk prespektif yang berbeda,” tutup Sekar Sari.

Film The Man from the Sea (Laut) bercerita tentang bencana alam tsunami yang melanda Aceh pada 2004 silam. Mengingat Jepang pun merupakan negara yang rawan terkena tsunami, maka film ini pun dibuat oleh kedua negara.

(ady)