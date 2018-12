SEOUL - Setelah spekulasi panjang terkait kelanjutan nasib Wanna One, Swing Entertainment akhirnya memastikan boyband itu akan bubar setelah konser pamungkas pada Januari 2019.

Mengutip Soompi, Selasa (18/12/2018), Swing Entertainment mengungkapkan, kontrak agensi tersebut dengan Wanna One akan resmi berakhir pada 31 Desember 2018. Namun agensi itu akan tetap mengurusi semua keperluan Wanna One hingga mereka merampungkan konser pada Januari 2019.

Berikut adalah detail keterangan pers yang dirilis Swing Entertainment terkait kepastian nasib Wanna One. “Halo, ini Swing Entertainment. Kami menulis (keterangan) ini untuk mengabarkan bahwa kontrak Wanna One akan berakhir pada 31 Desember 2018. Meski begitu, kamu masih akan mengurus semua agenda Wanna One mulai dari event awarding hingga konser pada Januari 2019.”

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 11 anggota Wanna One yang telah memberikan yang terbaik dari diri mereka selama 1,5 tahun terakhir, dari Agustus 2017 hingga sekarang. Kami juga mendoakan perjalanan baru mereka.”

Pada akhir pesannya, Swing Entertainment berterima kasih kepada para Wannable (sebutan untuk fans Wanna One) yang telah mendukung dan mencintai Kang Daniel cs. “Kami berharap kalian tetap mendukung para member Wanna One untuk menyelesaikan promosi mereka dan untuk perjalanan baru mereka ke depannya.”

Wanna One terbentuk lewat sebuah ajang survival Produce 101 Season 2 pada 2017. Sebelas anggotanya kemudian debut lewat sebuah event bertajuk ‘Wanna One Premier Show-Con’ yang digelar di Gocheok Sky Dome, pada 7 Agustus 2017.

Grup itu kemudian resmi merilis album extended play bertajuk ‘1x1=1 (To Be One)’ pada 8 Agustus 2017 dengan lagu Energetic sebagai track andalan. Kemudian pada 13 November 2017, Wanna One merilis album repackged ‘1-1=0 (Nothing Without You)’ dan menjadikan Beautiful sebagai lagu andalan.

Perjalanan Wanna One berlanjut dengan merilis album extended play ‘0+1=1 (Promise You)’, pada 19 Maret 2018. Menariknya, album itu sukses membukukan penjualan preorder mencapai 700.000 kopi. Sepanjang periode Juni-September 2018, Wanna One menyambangi 13 kota berbeda di seluruh dunia lewat tur ‘One: The World’.

Kemudian pada 19 November 2018, Wanna One resmi merilis album studio perdana mereka, ‘111 (Power of Destiny)’. Dengan pernyataan Swing Entertainment tersebut, maka Wanna One akan mengakhiri kebersamaan mereka lewat konser selama 3 hari pada 27-29 Januari 2019.*

(SIS)