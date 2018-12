JAKARTA - Ariana Grande berhasil merebut kembali posisi unggul di Chart Musik Barat pekan ini. Setelah minggu lalu dikalahkan oleh Travis Scott, kini single berjudul Thank U, Next duduk lagi di urutan nomor satu versi Billboard.

Pencapaian Ariana Grande lewat lagu tersebut terlihat jelas. Lagu tersebut mampu membawa penyanyi wanita itu kokoh di posisi teratas selama beberapa minggu sebelum dikalahkan Travis Scott pada pekan lalu. Kejayaan Thank U, Next pun kembali lagi di pekan ini.

Travis Scott yang pekan lalu sempat merasakan berada di posisi puncak, kini harus turun di peringkat dua. Kemudian posisi selanjutnya diisi oleh Halsey lewat lagu Without Me.

Penurunan posisi tak hanya dialami oleh Travis Scott, beberapa penyanyi pun merasakan hal serupa. Lagu berjudul Happier yang dibawakan oleh Marshmello ft. Bastille harus turun satu peringkat. Begitu pula yang terjadi pada Kodak Black ft. Travis Scott & Offset serta Lil Baby & Gunna.

Selanjutnya, Sheck Wes harus rela posisinya merosot 4 tingkat dari pekan sebelumnya.

Berbanding terbalik, beberapa penyanyi justru mengalami peningkatan melalui single mereka masing-masing. Selain Ariana Grande, Halsey yang sebelumnya berada di posisi ke-4 kini berhasil menjajaki 3 teratas dalam chart musik Hollywood pekan ini.

Suasana Natal nampaknya semakin terasa dekat. Hal tersebut pun menjadikan lagu All I Want for Christmas is You milik Mariah Carrey begitu dicari publik. Lewat lagu bernuansa Natal itu, Mariah Carey kini menduduki posisi ke-7 dalam chart Billboard.

Okezone telah merangkum 10 chart musik Barat versi Billboard, Minggu (16/12/2018):

1. Thank You, Next - Ariana Grande

2. Sicko Mode - Travis Scott

3. Without Me - Halsey

4. Happier - Marshmello & Bastille

5. High Hopes - Panic! At The Disko

6. Going Bad - Meek Mill ft. Drake

7. All I Want for Christmas is You - Mariah Carey

8. ZEZE - Kodak Black ft. Travis Scott & Offset

9. Drip Too Hard - Lil Baby & Gunna

10. Mo Bamba - Sheck Wes

