JAKARTA – Alasan perpisahan Denny Sumargo dan Dita Soedarjo yang tak lagi satu visi dan misi dianggap oleh Dita menjadi jurang pemisah keduanya. Meski begitu, tak sedikit pun mereka saling membuka aib satu sama lain.

Sayangnya, tak semua orang terdekat melakukan hal serupa. Ada salah satu oknum yang justru melakukan fitnah terhadap hubungan baik yang dibina oleh Dita dan keluarga Denny Sumargo. Melansir akun gosip @lambe_turah pada Sabtu (15/12/2018), ada yang menyebut jika kandasnya hubungan Densu dan Dita dikarenakan wanita yang dikenal sebagai pengusaha itu menghina ibunda Densu.

“Tadi pagi ada di televisi, hebat itu si Denny Sumargo, terharu aku nontonnya berani putusin karena mantannya hina mamanya,” tulis pesan tersebut.

Atas kejadian itu, ibunda Denny langsung memberikan tanggapannya atas hal tersebut. menurut wanita yang diketahui bernama Meiske Sumargo langsung memberikan klarifikasinya.

“Kepada yang terhormat @lambe_turah, itu postingan bukan saya tujukan untuk Dita Soedarjo. Jadi tolong jangan salah gunakan karena akun pribadi saya bukan untuk publik. Saya juga meminta tolong agar saya tidak diadu domba dengan Dita,” tulis Meiske dalam insta storynya, Sabtu (15/12/2018).

Dita yang juga merasa dirugikan namanya pun merepost unggahan ibunda aktor berusia 37 tahun itu sekaligus memberikan komentarnya. “Thank you tante, Tuhan Memberkati! Semoga semua kesalahpahaman bisa di luruskan dan semuanya berakhir dengan baik,” kata Dita.

Wanita cantik berusia 26 tahun itu juga menyampaikan jika dirinya berterima kasih dengan sang mantan tunangan, Denny Sumargo untuk turut membantu menyelesaikan kesalahpahamanan di media sosial. Mengingat keduanya kini sedang gencar menjadi bahan perbincangan publik.

“Denny Sumargo, you are truly kind, karena salah pengertian dikit di media sosial, ratusan orang akan langsung bertanya kepada saya. Kamu adalah seorang pria yang punya keteguhan prinsip,” jelas Dita.

Terakhir, Dita pun tak segan untuk mendoakkan bintang film 5 Cm itu agar segera menemukan pendamping hidup yang layak baginya. “Saya doakan kamu enggak berubah, calon istri kamu di masa depan akan merasa beruntung,” harap Dita.

