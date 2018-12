JAKARTA – Kesuksesan sinetron Si Doel Anak Sekolahan yang tayang sepanjang tahun 1994-2006, ternyata berimbas pada pamornya di layar lebar. Film itu sukses menembus 1.654.410 penonton, menempatkannya di posisi lima besar film terlaris sepanjang 2018.

Kisah sukses film tersebut ternyata mampu menarik perhatian aktor laga Iko Uwais untuk terlibat dalam penggarapan sekuelnya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Rano Karno, sutradara sekaligus aktor utama Si Doel The Movie.

Rano Karno mengaku, Iko Uwais menghubunginya untuk bertanya kapan dilibatkan dalam Si Doel The Movie. "Tentang hal ini, mungkin bisa dicek di Instagram saya. Dia (Iko Uwais) bilang, ‘Bang, kapan bagian gue?’ Artinya, dia punya keinginan untuk terlibat dalam Si Doel The Movie," ujarnya di sela-sela syuting Si Doel The Movie 2 di kawasan Ciputat, Tangerang, Rabu (12/12/2018).

Menanggapi ketertarikan Iko tersebut, Rano Karno mengaku tersanjung. Dirinya bangga, karena aktor laga internasional sekelas Iko Uwais ternyata salah satu penggemar cerita Si Doel di masa lalu. "Saya bangga dengan dia. Dia salah satu aktor Indonesia yang bisa menembus industri perfilman internasional. Dan mungkin saja, dia itu penggemar Si Doel," ungkapnya.

Ketertarikan Iko Uwais terhadap Si Doel The Movie sejatinya sudah terlihat sejak lama. Menurut penjelasan Rano Karno, Iko sudah memberikan dukungan penuh kepada tim produksi Si Doel The Movie sejak film pertama diluncurkan.

"Dia sempat memberikan dukungannya. Bahkan, dia sempat minta maaf karena enggak bisa datang ketika Si Doel The Movie tayang perdana," katanya.*

