HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rano Karno Resmi Dilantik Wagub Jakarta, Kenang Pesan Benyamin Sueb

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |07:45 WIB
Rano Karno Resmi Dilantik Wagub Jakarta, Kenang Pesan Benyamin Sueb
Rano Karno Resmi Dilantik Wagub Jakarta, Kenang Pesan Benyamin Sueb (Foto: IG Rano Karno)
A
A
A

JAKARTA - Rano Karno resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025).

Menjelang pelantikannya, Rano membagikan cuplikan adegan dari sinetron legendaris Si Doel Anak Sekolahan, yang memperlihatkan momen perseteruannya dengan sang ayah, Babeh Sabeni (Benyamin Sueb).

Dalam adegan yang diunggah Rano, Doel—karakter yang ia perankan—mendapat tawaran pekerjaan di Natuna setelah kesulitan mencari kerja usai lulus kuliah. Ia pun berharap ayahnya akan bangga karena akhirnya mendapatkan pekerjaan.

Namun, alih-alih bahagia, Babeh Sabeni justru marah. Baginya, sebagai anak Betawi asli, Doel seharusnya bekerja dan mengabdi di tanah kelahirannya, Jakarta.

Rano Karno Resmi Dilantik Wagub Jakarta, Kenang Pesan Benyamin Sueb
Rano Karno Resmi Dilantik Wagub Jakarta, Kenang Pesan Benyamin Sueb

Siapa sangka, pesan yang dulu hanya ada dalam sinetron kini menjadi kenyataan. Doel, yang dulu diminta Babeh untuk membangun Jakarta, kini benar-benar mengabdi sebagai Wakil Gubernur.

"Dulu, cuma harapan Babeh buat lihat anaknya sukses. 'Jangan cuma jadi supir oplet aje lu, jadi dong Gubernur gitu.' Dan hari ini, mimpi itu akhirnya jadi kenyataan," ungkap Rano Karno.

Usai dilantik, Rano menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ia pun meminta doa agar bisa bekerja dengan baik untuk masyarakat Jakarta.

"Doel siap dilantik, Nyak... Beh... Bismillah ya, Nyak, Beh! Doain Doel biar bisa kerja buat Jakarta, buat semua warganya," tutur Rano.

Menariknya, ini bukan kali pertama ucapan Babeh Sabeni dalam Si Doel Anak Sekolahan menjadi kenyataan dalam hidup Rano Karno.

Dulu, Babeh pernah bercanda bahwa Doel seharusnya menjadi gubernur, bukan hanya supir oplet. Ucapan itu pun terbukti benar ketika Rano Karno menjabat sebagai Gubernur Banten.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
